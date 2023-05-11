全台多鐵共構房價越往南漲越多 左營四年漲28%居冠
根據實價登錄，全台灣多鐵共構的房價，越往南價格漲越多，台北、台中、左營三站，高雄左營房價四年漲28%，引起市場注目。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，交通建設可帶動區域發展，多鐵共構的站點更是區域發展重心，房仲業者依據實價登錄資料統計北、中、南三大多鐵共構的高鐵車站近4年房價，台北車站去年平均房價每坪73.1萬元、4年成長10.9%，台中烏日站平均房價26.6萬元、成長21.5%，高雄左營站均價每坪28.3萬元，4年成長28.5%，左營站是三站之中價格成長最多的一站，比較三站漲幅，地點越往南成長越多。
郎美囡表示，高雄左營站及台北車站皆位於都市核心地帶，台北市房價高掛，漲幅有限，而左營站房價基期相對低、周邊機能成熟、利多話題強，價格成長更勝台中烏日站。
依據實價資料，高鐵左營站周邊平均房價逼近3字頭，自2019年以來漲幅將近3成，房價明顯成長。
住商不動產高雄R15捷運加盟店店東黃承富分析，左營站周邊房價漲幅明顯，有三項因素，首先，高雄這幾年房價受科技業拉抬，全市各區域房價都有成長；再者，北高雄多年不斷革新，展現市容現代化，商業發展活絡，漢神巨蛋創造出高營收，並帶動當地發展，還有超過8所大學位在北高雄，當地商機大；除此之外，橋頭科學園區、楠梓科技園區以及仁武工業區都在北高，促進南高雄「北漂」到北高雄就業，造就位在北高雄的高鐵左營站房價穩健走揚。
郎美囡指出，多鐵共構站除了交通方便之外，地方政府多會挹注資源，例如高雄左營高鐵都更案，有上千坪的開發規劃，而台中烏日高鐵站旁預計打造全台最大娛樂購物城，未來不僅交通便利，廠商、企業進駐後創造就業人口及商圈活絡，後市可期，吸引自住、自用及置產，因此房價表現相對穩健。
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