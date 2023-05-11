鋼價超跌 中鋼董座翁朝棟：6、7月將迎反彈漸入佳境

大陸一線高爐廠寶鋼、鞍本鋼新報價持續下修，中鋼（2002）董事長翁朝棟說，鋼價超跌，大部分鋼廠都虧損，應該已是底部了，後續可能弱勢震盪後緩步回升，如果末端需求能適時補位，6、7月可望迎來小幅反彈漸入佳境，下半年預計較上半年好。

中鋼專家表示，大陸熱軋自4月來每公噸下跌人民幣100元至200元，目前在唐山鋼廠傳出官方減產文件後，鋼市信心稍有恢復，流通行情止跌回升。

但主流鋼廠近期開出6月盤價，寶鋼熱軋、泛冷軋每公噸均調降人民幣200元，反映下游需求疲弱，市場復甦不如預期。

中鋼專家指出，大陸第1季雖有疫後急單補貨潮，但持續力道不足，4月製造業PMI指數49.2，再次回落至50以下。下游用鋼需求走弱但供給面未見節制，中鋼協統計今年第1季中國粗鋼產量同比成長6.1%，供需失衡鋼材外溢其它地區，鋼材轉銷海外市場拋售，4月出口鋼材793.2萬噸，月比增加4.2萬噸；1-4月累計出口鋼材2,800萬噸，年比增長55.0%。

近期中鋼協持續呼籲鋼廠主動減產，部份大陸鋼廠虧損計劃停產，5月預計有21座高爐計畫檢修，並持續增加中。預計5月日均鐵水產量240.8萬噸/天，低於第一季日均產量。唐山已有鋼廠收到官方要求減產文件，市場預期粗鋼產量將在下半年縮減。消息出爐後，流通行止跌上揚，原料在前期震盪下滑後，鐵礦石也回升至106美元/噸，冶金煤回到246美元/噸左右，反映市場資金回籠。

目前下游依需求購料，觀望後市，社會庫存1,375萬噸為三年來同期最低。官方啟動新能源汽車下鄉提振經濟方案，加速充電樁的建設。預期鋼廠供給端調整後，有助於供需平衡，下半年鋼市可望回溫。