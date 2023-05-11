快訊

蔡總統執政七年國人給幾分？ 民調顯示「沒功勞也有苦勞」

他們講話千萬別信 ！三星座是「唬爛王」 第一名靠嘴吃飯

海軍震海國造主戰艦「初體驗」：新舊混搭複合動力、民營廠得標

鋼價超跌 中鋼董座翁朝棟：6、7月將迎反彈漸入佳境

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
大陸一線高爐廠寶鋼、鞍本鋼新報價持續下修，中鋼（2002）董事長翁朝棟說，鋼價超跌，大部分鋼廠都虧損，應該已是底部了，後續可能弱勢震盪後緩步回升。記者林政鋒攝影
大陸一線高爐廠寶鋼、鞍本鋼新報價持續下修，中鋼（2002）董事長翁朝棟說，鋼價超跌，大部分鋼廠都虧損，應該已是底部了，後續可能弱勢震盪後緩步回升。記者林政鋒攝影

大陸一線高爐廠寶鋼、鞍本鋼新報價持續下修，中鋼（2002）董事長翁朝棟說，鋼價超跌，大部分鋼廠都虧損，應該已是底部了，後續可能弱勢震盪後緩步回升，如果末端需求能適時補位，6、7月可望迎來小幅反彈漸入佳境，下半年預計較上半年好。

中鋼專家表示，大陸熱軋自4月來每公噸下跌人民幣100元至200元，目前在唐山鋼廠傳出官方減產文件後，鋼市信心稍有恢復，流通行情止跌回升。

但主流鋼廠近期開出6月盤價，寶鋼熱軋、泛冷軋每公噸均調降人民幣200元，反映下游需求疲弱，市場復甦不如預期。

中鋼專家指出，大陸第1季雖有疫後急單補貨潮，但持續力道不足，4月製造業PMI指數49.2，再次回落至50以下。下游用鋼需求走弱但供給面未見節制，中鋼協統計今年第1季中國粗鋼產量同比成長6.1%，供需失衡鋼材外溢其它地區，鋼材轉銷海外市場拋售，4月出口鋼材793.2萬噸，月比增加4.2萬噸；1-4月累計出口鋼材2,800萬噸，年比增長55.0%。

近期中鋼協持續呼籲鋼廠主動減產，部份大陸鋼廠虧損計劃停產，5月預計有21座高爐計畫檢修，並持續增加中。預計5月日均鐵水產量240.8萬噸/天，低於第一季日均產量。唐山已有鋼廠收到官方要求減產文件，市場預期粗鋼產量將在下半年縮減。消息出爐後，流通行止跌上揚，原料在前期震盪下滑後，鐵礦石也回升至106美元/噸，冶金煤回到246美元/噸左右，反映市場資金回籠。

目前下游依需求購料，觀望後市，社會庫存1,375萬噸為三年來同期最低。官方啟動新能源汽車下鄉提振經濟方案，加速充電樁的建設。預期鋼廠供給端調整後，有助於供需平衡，下半年鋼市可望回溫。

中鋼 人民幣

延伸閱讀

中鋼4月營收年減28% 買氣遞延

大陸鞍本鋼新價出爐！每公噸降人民幣200元 中鋼新價承壓

聯鋼營造遭爆虧空被提告 中鋼強調完全不是事實

中鋼首季每股虧0.05元 第2季恐旺季不旺

相關新聞

Nike、愛迪達製鞋靠這間隱形冠軍 台灣老牌鞋機廠轉型功臣：一隻病毒

這4年，老字號鞋機廠鉅鋼機械氛圍很不一樣。總經理陳璟浩在意外中接班，竟碰上一隻癱瘓公司系統的勒索病毒，卻加速他數位轉型大計，更為老牌公司注入新活水，一次解決管理效率、世代交替問題。

北台待售建案愈積愈多 業者開始斷尾自砍價格

住展雜誌發布最新預售市場調查，隨著房市買氣小幅回溫，日前放緩推案步調的業者重新踩下油門、推出新案，然而今年北台灣待售住宅...

鋼價超跌 中鋼董座翁朝棟：6、7月將迎反彈漸入佳境

大陸一線高爐廠寶鋼、鞍本鋼新報價持續下修，中鋼（2002）董事長翁朝棟說，鋼價超跌，大部分鋼廠都虧損，應該已是底部了，後...

「高空上的米其林餐廳」航空公司的頂級機上餐吃什麼？

華航、長榮航面對星宇航空來勢洶洶競爭，默默的展現龍頭業者創新能力及長期深耕航空市場的軟實力，4月起各自攜手米其林餐廳及主廚推出雲端新饗宴，炒熱國內航空界機上餐點大車拚新話題。

出站即到家 口袋得多深？北台灣最貴前五共構宅一次看

在交通建設持續興建下，民眾購屋也出現逐捷運而居的現象，尤其捷運共構宅在出站即到家優勢，房價更高出周邊住宅許多...

碳費將開徵建商擔心 賴正鎰建議開放認養森林換碳權

氣候變遷因應法通過後，環保署將在八月提出碳費徵收辦法。全國商總主席賴正鎰今（11）日說，儘管環保署長日前公開澄清並強調，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦