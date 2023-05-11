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碳費將開徵建商擔心 賴正鎰建議開放認養森林換碳權

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／鄉林建設提供
示意圖／鄉林建設提供

氣候變遷因應法通過後，環保署將在八月提出碳費徵收辦法。全國商總主席賴正鎰今（11）日說，儘管環保署長日前公開澄清並強調，房地產營建業上下游產業並非第一階段徵收對象，不會有建材預期漲價情況，但房地產開發業不免擔心。

他表示，營建開發商在碳排放減量的議題上有著重要的責任和角色，建商或開發商將來應可透過加強碳排放監測和管理、參與碳權交易、推廣綠色建築等方式，可實現環保和經濟的雙贏，為社會和環境做出貢獻。

在碳權交易方面，賴正鎰表示，部分企業會擔心買不到碳權，但是台灣有許多寶貴的資源，像是高山森林、未開發林地的面積占比高，希望可以開放企業認養森林，藉由擴大森林或廣為植樹等方式來減少碳排放或是轉換為碳權。

另外，開發商和建設公司可與建材商合作，通過加強綠色供應鏈管理、推廣綠色建築、推動綠色能源的應用和推動綠化工作等方式，來實現淨零碳排、綠能、綠化的目標。

以鄉林建案為例，除在興建過程，做好工地管理、廢棄物清運、灑水防制空汙、用水管控及圍籬綠化，也在社區中庭及陽台空間垂直增加植栽，或配合都市計畫審查，開放空間廣植綠色植物與樹木，營造社區公園的綠帶空間。

賴正鎰表示，目前各行業對碳排量與計算基礎都還很模糊，建議政府應密集在全省舉辦產官學的公聽會或是政策說明會，讓整個政策明朗化後，再採「循序漸進」方式，不要一口氣就要徵足和超收過高的碳費。

此外，也建議政府以政策支持，例如稅賦優惠或補貼來鼓勵營建業，並提供相應的技術支援和培訓，幫助營建企業提高綠色建築技術水平和環保意識，加速建立產官學合作研究，促進綠色建築技術創新和應用，推動營建業綠色轉型。

此外，行政院會去年12月通過「再生能源發展條例」修正草案中，增訂新建建物屋頂要設置太陽能發電設備，也是建商與社區建立綠能減碳的方式，但現在太陽能板成本高，政府若是能補助家戶安裝，並給建商新建案2%容積獎勵，太陽能屋頂下方空間不設限高且不計面積，讓建商規畫公設給住戶使用，必能加速達成屋頂種電意願。

太陽能發電 建商 綠色建築

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