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北台待售建案愈積愈多 業者開始斷尾自砍價格

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／住展雜誌
示意圖／住展雜誌

住展雜誌發布最新預售市場調查，隨著房市買氣小幅回溫，日前放緩推案步調的業者重新踩下油門、推出新案，然而今年北台灣待售住宅建案數量已連續三個月上升，並在4月底逼近1,200個，建案正面臨越來越大的競爭壓力。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，雖然在營建成本壓力下，仍有建案堅持價格，使4月平均議價率僅約10.66％，不過市面上開始有業者喊出宛如蜥蜴斷尾的「不議價」銷售模式，搶在買方殺價前，業者先一步自砍價格，目標在建案預留的降價空間內，讓買方覺得「已經撿到便宜」，提振建案銷量。

根據住展調查，受惠於329檔期新案進場拉抬市況，4月各區房市買氣稍有回溫，並以新北市況表現最佳。

正值新建案市場的傳統旺季，4月北台灣預售屋推案量達1,000多億元，大台北地區單一案量逾15億元以上的指標案有台北市-中山「睦月」、松山「伊邸」、大安「統創翼」、文山「岳泰峰華」，及新北市-三重「晴空大地」、板橋「馥華原真」、泰山「佳鋐運」等案。

桃竹地區單一案量逾15億元以上的指標案為為桃園市-中壢「誠佳悠閱」、桃園「好風采」、龜山「百川博硯」及「和境心見」、大園「遠雄仰森」；新竹市-東區「利晉曙光」、北區「筑光」；新竹縣-湖口「明玥」、新豐「心豐花園」等案。

4月完工釋出的新成屋戶數約2百戶，但無單一案量逾15億元以上的指標案。

至於代表市況的來客與成交組數兩大構項，風向球追蹤的指標案4月平均來客組數約32.8組／週，較3月增加4.4組，月增15.5％。4月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約3.1戶／週，較3月增加24％。

成采錡表示，4月新建案市場人氣、買氣同步上升，顯示房市基本盤仍穩固，當市場上有好產品釋出，消費者仍願意出手，如新北板橋、新莊近期都有個案，因屬於區段難得供給或區內相對低價，銷售表現突出。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

建案 買氣

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