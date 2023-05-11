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長榮航空「用心、真心、全心」 續獲SKYTRAX五星級航空榮譽

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
長榮航空不斷精進各項服務，致力於提供旅客最安全、舒適、便利的飛行體驗，並採分區概念及專屬服務人員的方式，瞭解旅客在飛行過程中每一階段的需求。長榮航空提供
長榮航空不斷精進各項服務，致力於提供旅客最安全、舒適、便利的飛行體驗，並採分區概念及專屬服務人員的方式，瞭解旅客在飛行過程中每一階段的需求。長榮航空提供

長榮航空（2618）今（11）日再次通過知名航空服務調查機構SKYTRAX稽查，獲得五星級航空公司認證，全球目前僅有十家航空公司被授予五星級評定，長榮航空是台灣唯一獲得此項殊榮的航空公司，並且自2016年以來連續第八年維持此項榮譽，彰顯出長榮航空服務品質的穩定性。

長榮航空總經理孫嘉明表示：連續多年通過五星級航空公司的稽查，是公司全體員工的榮譽與最佳的肯定，更是促進我們不斷精進服務的動力；長榮航空追求成為世界服務最好航空的初心不變，未來我們仍將永無止境追求更貼心的服務，讓台灣的航空業在世界各地持續發光、發熱，帶給全球的旅客最完美的空中之旅。

SKYTRAX為全球知名航空調查權威機構，每年對全球近350家航空公司的品質標準，進行全面性的評比、專業分析後，授予航空公司一至五星級的評定；評比分析項目包括機場服務、座椅舒適度、機上服務用品、客艙舒適度、餐飲服務、機內娛樂及客艙組員服務等，向來為旅客及航空業界的重要參考指標。目前全世界僅十家航空公司榮獲五星級的最高榮譽，包括長榮航空、新加坡航空、全日空航空、日本航空、大韓航空、韓亞航空、卡達航空、國泰航空、海南航空及印尼航空。

長榮航空在SKYTRAX將近一個月的查核下，航班遍及歐、美、東北亞、東南亞航線，服務領域從官網數位化服務、機場與機上服務到客艙舒適度等，稽查項目高達800餘項；稽查員從經濟艙、豪華經濟艙到皇璽桂冠艙、從機場櫃檯到機艙內部清潔都逐一檢視，確定每個服務細小環節都能達到五星級的最佳水準。

長榮航空服務宣言以「用心、真心、全心」為主軸，用心體會顧客需求、真心珍惜地球資源、全心款待每一時刻，以「體貼、互動、專注、聚焦」的精神與乘客建立互動關係，並採分區概念及專屬服務人員的方式，瞭解旅客在飛行過程中每一階段的需求，再據以提供「安心、自在、獨特、尊榮」的頂級服務；在SKYTRAX今年度的查核中，長榮航空無論登機秩序、機上服務、空服員服務技巧、機上餐具、機上娛樂硬體設備都有相當亮眼的表現；特別是機艙清潔度、舒眠備品、客艙安全度、787機型的皇璽桂冠艙座椅舒適度等單項，成績更是表現優異。

長榮航空在疫情期間調整部分服務，力求防疫與服務之間取得平衡點，並且運用科技加速自動報到、機上報刊雜誌電子化等數位服務；同時也不斷提升各項服務內容，在疫後陸續推出與米其林三星餐廳主廚中村 元計、米其林一星餐廳主廚李皞、中餐廚界教父黃清標合作的嶄新的空中美饌，以及與世界咖啡師大賽(WBC)-冠軍吳則霖的「興波咖啡」、咖啡沖煮大賽(WBrC)冠軍-王策(VWI by CHADWANG)合作，在全球旅客回溫之際，快速嶄露五星級航空的品牌魅力與服務水準，讓台灣航空業的形象享譽國際。

長榮航空再次通過知名航空服務調查機構SKYTRAX稽查，獲得五星級航空公司認證，也是自2016年以來，連續第八年維持此項榮譽。長榮航空提供
長榮航空再次通過知名航空服務調查機構SKYTRAX稽查，獲得五星級航空公司認證，也是自2016年以來，連續第八年維持此項榮譽。長榮航空提供
在SKYTRAX今年度的查核中，長榮航空無論登機秩序、機上服務、空服員服務技巧、機上餐具、機上娛樂硬體設備都有相當亮眼的表現。長榮航空提供
在SKYTRAX今年度的查核中，長榮航空無論登機秩序、機上服務、空服員服務技巧、機上餐具、機上娛樂硬體設備都有相當亮眼的表現。長榮航空提供

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