新冠檢測市場需求萎縮 瑞基前四月營收年減73%
瑞基（4171）今日公告4月合併營收1,714萬元，年減80.45%；1-4月累計營收8,533萬，較去年同期減少73.61%。受疫情趨緩影響，新冠檢測市場需求萎縮，影響營收。
畜產市場方面，瑞基與台灣獸醫科系合作，藉學術合作及授課建立品牌知名度及推廣診間PCR檢測。國際畜產市場方面，3月英國小動物獸醫展後，代理商陸續開發英國馬匹及馬匹生殖中心的新客戶，拓展新市場。
毒品鑑識科市場方面，瑞基積極開發試劑和引進新產品，以充實產品組合，滿足客戶多元需求。同時，瑞基於今年度推動平台升級方案，於3-4月份出訪中南美洲、東南亞代理商，協助客戶換購升級POCKIT Central平台以及推廣其應用，並協助當地產品進口許可及認證申請。
新冠疫情趨緩，有利國際非人病市場發展，瑞基除積極推動市場重整，推動置換新機的方案，同時藉由5月底於澳洲舉辦的世界水產展，開拓大洋洲市場。屆時將拜訪紐西蘭馬匹生殖中心與知名學者，瞭解馬匹生殖市場需求與當地市場機會，可望為營收帶來正面效益。
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