泰山解任陳敏薰 證交所要求更正

陷入經營權之爭的泰山前晚突公告，解任陳敏薰獨立董事的職務，陳敏薰昨發出聲明表示解任完全違法，並反控泰山所持理由完全是抹黑、造謠。

證交所昨日更發出聲明表示，泰山逕依兩份法律意見書自行認定並任意發布重大訊息，已發函要求泰山公司應即更正前揭重大訊息。

證交所的聲明並未針對能否解任表態，主要是警告上市公司不可透過重訊做為攻詰平台，因此要求泰山更正訊息。

證交所指出，對於經營權爭議事項均保持中立立場，公司所發布之重大訊息應詳述事實不得發布尚未確定之消息或公開資料與事實不符，亦不得以重大訊息做為經營權爭奪之相互攻詰平台。

二○二○年友訊經營權之戰為解任獨董首例，最後經濟部駁回，因此這回泰山公司派解任陳敏薰，法界預期經濟部駁回機率不低。