中醫大附醫 CAR-T 治療難治型淋巴癌 首例長者逆轉成功

中國醫藥大學附設醫院今(10)日宣布，以全球淋巴癌新治療方式CAR-T細胞治療法，成功治療難治型淋巴細胞癌，患者年齡為71歲，這也是全國首例長者逆轉成功。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽指出，有鑑於細胞免疫療法CAR-T是全球癌症治療趨勢，中醫大附醫數年前全力籌措GTP實驗室，及引進國際細胞治療品質管理系統，率先成為台灣可正式提供臨床使用的細胞免疫療法CAR-T的醫學中心。

今年71歲的蔡伯伯，一年半前赫然發現頸部淋巴腫大，原不以為意，在家人提醒下到中國醫藥大學附設醫院門診，經檢查後，被診斷罹患瀰漫性大B淋巴細胞癌(diffuse large B cell lymphomas;DLBCL ) 。

由於瀰漫性大B細胞淋巴癌是高惡性度腫瘤，屬於難治型，其病程進展非常迅速，如未及時治療得宜，病人可能在幾個月或1、2年內就會有生命危險之虞，萬不可拖延與輕忽。

蔡伯伯在經歷第一線後，不到一年淋巴癌就復發，使用數次第二線的化療與標靶治療也無法完全根除腫瘤，經過與中醫大附醫內科部副主任暨淋巴癌團隊負責人葉士芃醫師深入討論，蔡伯伯與家人於今年2月決定接受全球淋巴癌新治療方式CAR-T細胞治療法。

葉士芃協助導入國際高規格品質、也是國內唯一核准上市的CAR-T細胞治療，整體治療過程非常複雜，須先在醫院內以高規格品質管控認證的實驗室將病患血液中的免疫T細胞收集足量並做濃縮冷凍處理。

全程低溫運送到國際大藥廠坐落於瑞士的細胞工廠，經過基因轉殖處理並大量複製後，培養出具有能準確並持續獵殺癌細胞的CAR-T細胞大軍，之後再度冷鏈運輸回台，送醫院移植給病人。

3月底，蔡伯伯住院接受前導性化學治療，緊接著進行CAR-T移植，住院約兩週後就順利出院。CAR-T移植後一個月，以正子斷層造影(PET)精密追蹤，蔡伯伯的難治型癌細胞「零檢出」。

葉士芃指出，蔡伯伯的成功案例，是國內醫界以CAR-T治療癌症成功的第二例(第一例為孩童血癌)，然而，在七旬長者是首例成功。

在長者年齡細胞條件相對艱難，挑戰以CAR-T成功打擊難治型淋巴癌，屬難能可貴。這也讓CAR-T治療長者癌症成功帶來機會，提供蔡伯伯更好的醫療效果與生活品質。

葉士芃指出，淋巴細胞在免疫系統極為重要，當淋巴惡性癌化後形成癌症為惡性淋巴癌。瀰漫性大型B細胞淋巴癌是屬於非何杰金氏淋巴瘤亞型，國內約有九成淋巴癌患者屬於非何杰金氏淋巴瘤。

國民健康署2020年癌症登記報告顯示，非何杰金氏淋巴瘤在國內最新十大癌症發生率排名第十，平均每10萬人有8.1人發生；非何杰金氏淋巴瘤在男性十大癌症死因排名第十，每10萬人有6.5人死亡，女性十大癌症死因則排名第九，每10萬人有5人死亡。

中國醫藥大學附設醫院細胞治療中心執行長鄭隆賓指出，中醫大附醫有完整且堅強的癌症治療、骨髓移植團隊及細胞治療團隊，搭配經驗豐富的護理照護團隊，有信心完成戰勝癌症的使命。

中醫大附醫歷經數年努力，完成細胞治療中心設立以及國際品質管理系統的引進，並榮獲全台唯一SNQ國家品質標章證書，成為在國內屈指可數可收集並執行臨床細胞免疫療法CAR-T的醫學中心，將努力讓台灣成為國際醫療的樞紐。