華航747英雄貨運機5架功成身退 出售金額不超過39億

華航（2610）747貨運機隊功成身退，18架747貨機領軍華航在疫情中寫下全球獲利第1名的成績單，也因為747機型已經老舊，今年開始陸續除役，引進全新型的777貨機加入持續強化全球競爭力，這次公告出售5架舊型747-400F，出售金額不超過1.3億美元(折算台幣為39億元)，推估獲利為305萬美元，折算台幣9000多萬元。

華航的18架747貨機寫下全球航空史上新傳奇，疫情前華航就規劃準備除役，在疫情爆發後，這18架成為華航的救火隊，領軍華航在疫情中逆勢突圍，在全球航空業哀鴻片野，許多同業都不敵倒閉，華航747不只是華航的英雄機隊，更是國內許多貨主的救援英雄，協助當初堆積如山的航空貨運送到全球，華航的亮麗表現揚名全球。

在客運復甦後，機腹載貨的量增加，再加上華航777貨機陸續加入，華航出售5架747-400F貨機，預計總交易金額不超過美金1.3億元，交易相對人Jetran, LLC 及 ASL Aviation Holdings DAC，預計處分利益不超過美金305萬元。

到疫情衝擊全球產業，航空產業落入了前所未見的低谷，過去一年華航之所以能維持正常的運作，18架747貨機機隊的超大運能，為華航挹注穩定的營收。在航空產業回春之際，華航已經準備好，777全新貨機來迎接航空貨運市場，新機的加入全面提升華航在全球航空市場競爭力。

747有空中皇后的美名，操作起來非常安全、平穩的機種，油耗過大也一直是這種機型的最大問題，在永續經營原則下，為達到最佳營運效益，還是要進行機隊的調整，滿足市場所有旅運需求。