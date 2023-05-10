航太復甦加持 Jpp-KY 首季毛利、獲利雙創新高

沖壓件暨機殼廠Jpp-KY（5284）今（10）日公告今年首季毛利率41.78%，每股純益2.52元，毛利與獲利表現雙雙創歷史新高，業績表現亮眼。

Jpp為泰國第一大客製化精密金屬機構件的生產製造商，自去年下半年開始，受惠於疫情解封後的產業復甦，整體營運明顯回升，在航太、伺服器、數位飲料機等主力產品帶動下，不僅回到疫情前的營運水準，還陸續創下歷年工廠單月營收紀錄，營運的好表現也延續到今年。

Jpp在航太新產品-維修及改裝件的挹注下，今年初單月營收就持續加溫，航太占比及稼動率的提高使得第一季的毛利率創下工廠成立以來單季最佳表現，由於改裝件新產品的加入，公司啟動了新一輪的泰國BOI獎勵航太產業投資的稅率優惠，在淨利增加的同時，大幅降低了所得稅率，使得稅後淨利賺到1/4個股本，創下公司成立以來的新紀錄。