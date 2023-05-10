新安東京海上任意車險成長率居前三

新安東京海上產險積極導入日本東京海上及裕隆集團兩大股東競爭優勢，結合三能行動面向-「善用保險職能、創新數位賦能、整合資源量能」，洞察客戶需求並優化保險服務體驗及商品銷售流程，提供客戶安心信賴的保險服務，迄今產業價值鏈整合效益已逐漸浮現，尤其推升2023年第一季任意車險成長率高居前三，其他險種亦有亮眼的表現。

為彰顯保險互助核心影響力，新安東京海上產險瞭解保險創新服務已從過往單打獨鬥模式轉向成為跨業、跨界至跨國的團體戰，立基於來自匯聚日本東京海上集團既有深厚的國際保險專業，及裕隆集團長年深耕台灣汽車市場強大的業務模式，在兩大股東資源融合下，除持續堅持「顧客至上」服務理念外，同時致力數位轉型、強化風險控管，力求聚焦關鍵科技，運用於銷售、投保、核保、繳款及理賠各項服務等，通過資源整合協作、加速高效創新實踐於日常保險業務中。

新安東京海上產險表示，「迅速抵達事故現場」汽車險差異化服務，為多數民眾對新安東京海上的第一印象，自1999年成立以來，為協助客戶對應事故現場、降低不安的情緒，始終堅持提供專人到事故現場服務，累計至2022年底已服務超過42萬人次。

2018年起更領先同業首創兼顧「人的溫度」與「科技的速度」，精進升級推出串接「高效數位派遣及即時定位動態地圖」兩大功能，讓保戶可透過智慧型手機快速掌握現場處理人員位置及預計抵達時間，除提升作業效能外，更重要的是提供客戶貼心、心安的服務，也不斷墊高累積客戶對品牌的信賴感。