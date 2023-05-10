政策上路前趕著買豪宅 3月北市有7戶億元宅交易
根據實價揭露資料顯示，北市億元級豪宅的預售案，在《平均地權條例》上路之前，似乎有交易增溫的現象，此次3月總共就揭露高達7筆的億元豪宅預售交易案，其中包括「敦南霖園」揭露兩戶，20樓每坪282萬元，19樓每坪280.7萬元，另外南港的「世界明珠」，也揭露3戶低樓層，每坪132~136萬元，中山區3月也有兩戶的億元實價豪宅揭露。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，未來法人購屋採許可制後，勢必抑制法人購置不動產的動機，因此本來就在洽談中的案子，有可能因為政策上路前，完成最後的臨門一腳，若業主願意配合一些，買方也會希望在政策上路前趕快完成交易，預期政策正式上路前，可能會有一小波的豪宅交易潮出現，不過一旦政策上路後，豪宅市場法人買氣衰退，勢必帶來新的影響。
此次北市的實價周報，共揭露14筆億元級豪宅交易，其中3月預售交易億元以上共計有7筆，包括「敦南霖園」20樓成交3.87億元，每坪282萬元，19樓成交3.8億元，每坪成交280.7萬元；南港路的四樓與六樓，3戶每戶成交約2.8億元，每坪132~136萬元；另外，中山區的「璞真之道」有預售案揭露1.26億元，每坪135萬元，大直街「躍大直」預售豪宅約1億元，每坪145萬元。
曾敬德表示，豪宅市場在政策上路前，有感受到略為增溫的跡象，不過一旦上政策路，市場勢必得重新適應不能登記法人的日子，預料未來的外國人購屋統計也會變少，豪宅也得重新想辦法，如何在法人不能登記後的新世代，找到新的銷售賣點。
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