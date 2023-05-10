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板橋浮洲產業定位 侯友宜：結合醫療、科技推數位健康

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
浮洲地區為新北市少數的素地，議員今（10）日於新北市質詢指出，南側臨近亞東區域坐擁醫療及電信資源，應可規劃為「醫療通訊專區」，新北市長侯友宜說，這也是一直以來討論方向，將會結合板橋地區特色引進數位健康產業。取自新北市都更處網站
浮洲地區為新北市少數的素地，議員今（10）日於新北市質詢指出，南側臨近亞東區域坐擁醫療及電信資源，應可規劃為「醫療通訊專區」，新北市長侯友宜說，這也是一直以來討論方向，將會結合板橋地區特色引進數位健康產業。取自新北市都更處網站

浮洲地區為新北市少數的素地，新北市於該區規劃四處產業用地，民進黨市議員黃淑君今（10）日於新北市質詢指出，南側臨近亞東區域坐擁醫療及電信資源，應可規劃為「醫療通訊專區」，新北市長侯友宜也同意，表示這是一直以來討論方向，將會結合板橋地區特色引進數位健康產業。

黃淑君今日於新北市質詢指出，浮洲地區共有四塊產業專用區，未來也會經過正在規劃的泰板輕軌，詢問對於其規劃。她認為，位於板橋華東里的產專區鄰近亞東醫院，應可結合周遭醫院，發展醫療通訊專區。

新北市經發局長何怡明答詢時表示，板橋與新莊在新北市規劃的「六大產業區域」均屬於金融與數位科技，未來板橋定位會用板橋的優勢，包括電力電信及三大醫療園區，包括亞東醫院、新北市立聯合醫院板橋院區及新北市立土城醫院一同發展數位健康。

新北市經發局表示，浮洲產專區總面積約5公頃，分為南、北二區塊，北側2.77公頃以輔導當地廠商合法經營為主，南側2.27公頃則以新北產業政策中「數位產業」為發展定位，結合鄰近醫療資源合作優先推動。

經發局補充，板橋區位於土城、亞東及板橋醫療園區中心地理位置，電力電信基礎設施完善，在新北產業政策發展中為「數位產業」重點區域。

經發局進一步指出，亞東地區除了有亞東醫院，也有中華電信（2412）雲端資料中心、台北遠東通訊園區（Tpark）及Google辦公室等，資通訊產夜相當發達，認為相當適合發展數位醫療。

產專區未來將結合鄰近醫療資源，朝向以「數位健康」為主題，引入「智慧醫療」及「智能運動設施」製造研發及實證產業，待市府完成開發後取得土地後，後續進行數位健康園區的相關規劃與建置。

但新北市府也強調，該計畫目前仍在都市計畫審議階段，未來如何規劃仍需看審議結果決定。

中華電信 都市計畫

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