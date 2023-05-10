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捐7億地蓋廟還不夠！麗寶董娘接任「中華道教玄天上帝弘道協會」理事長

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
中華道教玄天上帝弘道協會新任第七屆理事長，由麗寶集團董事長夫人暨五股賀聖宮宮主王美雲(右)高票當選。麗寶集團提供
中華道教玄天上帝弘道協會新任第七屆理事長，由麗寶集團董事長夫人暨五股賀聖宮宮主王美雲(右)高票當選。麗寶集團提供

創立已25年的「中華道教玄天上帝弘道協會」，今（10）日在福容大飯店淡水漁人碼頭店，舉辦第六、七屆理事長交接暨理監事宣誓就職典禮。新任的第七屆理事長暨麗寶集團董事長吳寶田的夫人、也是五股知名地標「賀聖宮」的宮主王美雲。

王美雲今在就任時表示，很榮幸能夠成為新任理事長，更感謝當年協會創辦人康英山帶領創會玄武弟子全省尋訪在台恭奉 玄天上帝為主(配)神之宮廟，一路走來篳路藍縷，並在歷屆理事長王四美、李林欽的帶領下成長茁壯，未來她將竭盡心力的為玄天上帝服務，希望有更多信眾認識玄天上帝，並得其福澤庇佑。

「中華道教玄天上帝弘道協會」在1999年成立，為非營利之社會團體，目前擁有團體會員166間宮廟，遍及全台；以結合玄武弟子慈悲濟世之力量、興辦道學講習、培育傳教人才、宣揚教義淨化世道人心、促進社會敦風勵俗祥和為宗旨。集結全台每一鄉鎮同祀玄天上帝之道廟及其信徒共同參與，至今會員上千人，每年由東、北、中、南四區會員輪流承辦一年一度盛會─「北極玄天上帝飛昇得道慶祝大典」，藉宗教之力量，以淨化人心，促進社會和諧。

除此之外，更積極承辦與大陸武當山作宗教文化學術交流，並參與其學術論壇發表論文，並邀請亞太地區專家學者於台灣地區舉辦玄天上帝學術論壇，闡揚玄天上帝信仰文化。

新任第七屆理事長王美雲出身彰化二林鄉，家族三代篤信玄天上帝，從小耳濡目染，長大後常常感應到玄天上帝對她的人生指引，吳寶田夫婦二人也都成了玄天上帝的忠誠信徒。

王美雲回憶，當初起心動念要興建「賀聖宮」，是因921大地震不久，玄天上帝神諭透過乩身告知，並欽點五股洲子洋的一塊寶地，指示要在該地興建宮廟以造福信眾，王美雲和吳寶田夫婦二人便毅然決然放棄銷售總額可賺超過7億元的建案用地，將此塊500多坪的黃金地段土地捐出來建廟，從開始籌劃建廟到興建完成，耗資20億，整整花了10年的時間興建完成。

2018年安座之後，「賀聖宮」已成為五股新地標。宮廟樓高八樓、地下三樓，內祀主神有玄天上帝、註生娘娘、消災延壽藥師佛、觀世音菩薩、文昌帝君、土地公福德正神、太歲星君等神祇。主廟內還可容納200多人的香客大樓，提供進香團體入住。

「賀聖宮」建廟以來，不只成為在地民眾的信仰中心，更有許多外縣市的信眾，或因久病不癒，或因生活挫折，都會來「賀聖宮」來向玄天上帝祈求，撫慰心靈，進而得償所願，紛紛回饋「賀聖宮」，感謝玄天上帝的庇佑。

王美雲表示，今年「中華道教玄天上帝弘道協會」一年一度的 玄天上帝飛昇生慶典，將會回到協會創辦的發源地宜蘭。並選定在第六屆李林欽理事長的「保安宮」擴大舉辦，預料將會匯集近萬名的信徒，歡迎各界共襄盛舉，與神同行、共沐神恩。

中華道教玄天上帝弘道協會新任第七屆理事長，由麗寶集團董事長夫人暨五股賀聖宮宮主王美雲(第一排右四)當選，內政部長林右昌(第一排右三)親自出席。記者陳美玲攝影
中華道教玄天上帝弘道協會新任第七屆理事長，由麗寶集團董事長夫人暨五股賀聖宮宮主王美雲(第一排右四)當選，內政部長林右昌(第一排右三)親自出席。記者陳美玲攝影
中華道教玄天上帝弘道協會新任第七屆理事長，由五股知名地標賀聖宮宮主王美雲擔任。麗寶集團提供
中華道教玄天上帝弘道協會新任第七屆理事長，由五股知名地標賀聖宮宮主王美雲擔任。麗寶集團提供

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