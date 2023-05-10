阿聯酋航空SkyCargo推動十年計畫，加倍成長貨運運能，看好全球貨運市場，新增租賃2架全新波音747貨機，即時擴充運能。阿聯酋航空機隊規模於2030年中將成長至300架飛機以上；成員包括A350、A380及波音777客機及專用貨機，提供更佳的載貨彈性及運能。

阿聯酋航空貨運部資深副總裁 Nabil Sultan表示，「儘管當前市場的波動可能會使其他企業有所顧慮，阿聯酋航空SkyCargo仍全力推進計劃。全球航空貨運中長期成長預計將上升3%至5%。隨著杜拜推動國際貿易雙倍成長策略，多式聯運勢必將發揮重要助力；加上海灣地區、西亞及非洲周邊地區旺盛的經貿往來，也為阿聯酋航空SkyCargo帶來更多發展機會」。

阿聯酋航空SkyCargo新增2架波音747-400貨機，展現阿聯酋航空面對當前動盪的大環境，對全球貨運市場發展仍具有強烈的信心。身為全球最大的國際航空公司旗下的貨運部門，阿聯酋航空SkyCargo預計透過已確認的訂單及貨機更新計劃，迎接超過15架貨機，擴充機隊規模；預計於2024年夏末開始陸續交付的A350客機新機及波音777-X客機，亦將有效提升腹艙載貨容量。

阿聯酋航空SkyCargo在未來十年，也將新增20多個貨運航線，拓展貨機飛行網絡以加倍整體運能，並以由波音777、A350、A380客機，以及波音777與747貨機組成的300多架寬體飛機機隊，為客戶提供更具彈性的服務。

當SkyCargo在等待於2024至2025年間交付的5架全新波音777貨機，以及10架波音700-300ER客機在未來5年間改裝為貨機之際，最新租賃的2架波音747貨機也將扮演即戰力，立刻提升SkyCargo的運能。我們相信，即便加上額外的飛機仍不足以滿足市場需求；因此，SkyCargo將設置MRO採購，以利在需要時能快速且有效地推進貨機改裝計劃。

新機代表SkyCargo可擴展貨機飛行網絡，並強化與阿聯酋航空客機航點間的連接順暢度。新機隊亦使貨機服務更具彈性，可為不同客戶提供解決方案。阿聯酋航空SkyCargo正投資開發新產品，加速數位化及技術創新，希望能引領業界，提供兼具快速、彈性、高效且可信賴的專業服務，大家亦可期待更多令人意想不到的進展。」

阿聯酋航空SkyCargo機隊目前共有11架波音777貨機，2架租賃的波音747貨機則以長期濕租方式加強運能，執飛每週3班飛往芝加哥、每週9班飛往香港的運務。

日前，阿聯酋航空SkyCargo推出全新的創意廣告，以日常場景展現「阿聯酋航空SkyCargo讓世界更美好」的精神，呈現阿聯酋航空SkyCargo作為串連世界各地的人們的橋樑與運送拯救生命的醫療保健器材、新鮮水果、鮮花、動物及貴重物品等物品的重要性。