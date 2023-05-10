一坪5,252元！北市辦公室租金天花板再創新高

台北市商辦租金這幾年一路走揚，依據實價最新資料，位於信義計畫區的南山廣場43樓辦公室，揭露租金單價每坪5,252元，寫下辦公室租金新高。

大家房屋企畫研究室總監郎美囡指出，近年台商回流及國際企業積極布局台灣，以及企業符合ESG需求，頂級辦公室租金一路上升，信義計畫區各棟指標大樓租金看漲，這次南山廣場再度刷新自己的紀錄。

辦公室租金單價前十名中，有6名位在信義區，並以信義計畫區為主，這次不但南山廣場租金單價突破5千元，台北101辦公大樓也出現5千元的租金單價，雙雙創下大樓本身新高，第三高也是南山廣場，單坪租金4,980元。

從實價資料可觀察出，信義區、大安區、中正區及松山區的指標商辦，租金皆可上看4千元以上。

郎美囡分析，過去辦公室產品非不動產市場的熱門類型，因此新商辦的供給量不大，隨著市場結構的轉變，國際型企業進駐台灣，以及企業對綠建築、符合ESG指標的需要，擴大市場在高級辦公室的需求，尤其大型企業重視辦公門面，在高端辦公類型供給量相對有限的前提下，辦公室租金扶搖直上。