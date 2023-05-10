看準天龍國改建行情 房仲：不少老屋都被過度哄抬了！

不少人想入住有天龍國之稱的台北，據實價登錄，2022年台北市的平均購屋總價高達2,539萬元，其中以萬華區房價最親民，平均購屋總價1,490萬元，若以2成頭期款換算，僅需準備298萬元的自備款，堪稱是小資族、首購族的購屋聖地。

不過，房仲業者指出，近年萬華在西區門戶計畫、萬華車站BOT案、捷運萬大線的興建下，居住環境漸漸有所改善，但目前也出現不少老屋，因具備重建話題，而被過度哄抬的狀況，因此購屋時要格外注意。

東森房屋萬華加盟店店東留國清指出，買房選地段向來是資產保值與增值的關鍵，與北市其它行政區相比，萬華區的房價相對平實，而且萬華區還設有捷運板南線、萬華火車站、果菜市場、環南市場以及正在建設中的捷運萬大線，成熟的生活機能與穩定的剛性需求為區域房市提供了很強的支撐力。

目前萬華的平均購屋總價處於北市「地板」級別，即使加計自備款、裝潢費、仲介費、代書費等各項費用支出，購屋民眾僅需自備300萬左右就能買到北市門牌的精裝套房，自備500萬左右就能買到三房兩廳的剛需住宅，這個價格不僅在整個台北市範圍內很有競爭力，就算跟新北精華區相比，CP值也相當不錯。

留國清說，在萬華近幾年在西區門戶計畫、萬華車站BOT案等建設項目的加持下，萬華的居住環境有所改善，加上捷運萬大線的興建，以及果菜市場、環南市場的改建，未來有望磁吸更多商販及通勤族群入住萬華。

留國清表示，目前萬華區以屋齡3、40年以上的中古屋詢問度最高，中古屋不僅有價格優勢，而且近年來台北市政府大力引導都更與危老重建，不少老屋經改建後都煥然一新，身價也水漲船高。

據台北市建築管理工程處統計，截至今年4月底，萬華區累積核准危老重建計劃已經超過50件，目前萬華區新推案的開價基本都在7字頭以上，而屋齡40年以上的中古屋普遍只要4~5字頭，區域老屋改建潛力可見一斑。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，近幾年都更與危老重建的題材備受矚目，很多有遠見的民眾甚至會專門到萬華購買屋齡較高的中古屋，一來可以用CP值更高的價格擁有台北市門牌、享受首善之都的生活機能，二來還有機會參與改建、坐享資產增值的紅利。