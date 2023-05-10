台大生撐不了商圈消費力？公館店租衰退四成 難返榮耀

疫情後各大商圈迎向復甦，陸續有店家回歸實體，不過也並非雨露均霑，近期實價揭露一筆位於公館商圈的店面租賃，該店面靠近秀泰影城，先前為手搖飲店，今年3月以月租11萬元出租，拆算單坪月租4,669元，但同路段在2018年曾出現單坪8,034元的月租，相比下少了4成。

大家房屋企畫研究室總監郎美囡指出，告別疫情後雖有復甦，但程度各有強弱，過去曾獨領風騷的公館商圈固然有台大學生為主力，但這幾年缺乏商圈特色以及電商衝擊，店面承租表現依然不盡理想。

依據實價資料，公館商圈的指標路段羅斯福路四段，在2012年出現總租50萬元的租賃交易，拆算單坪月租2萬619元，創下公館的最高紀錄，到2018年同路段也出現總租金50萬元、單坪月租1萬9,164元的租賃交易，當時公館商圈的地位不亞於西門町，但經過疫情影響，去年羅斯福路四段揭露店面租金每坪僅8,016元，經過十年光景，租金跌落神壇。

郎美囡分析，在疫情震動各大商圈前，實體店面的經營已受到線上通路影響，消費者習慣網路比價、下單，實體店的提袋率普遍下滑，接著疫情重擊餐飲業，公館商圈空置情況嚴重，雖然疫後消費增加，政府也提出振興經濟方案，但缺乏商圈特色，未能吸引觀光人潮，消費及休閒娛樂體驗又難與百貨、購物中心匹敵，內需無法擴張情況下，商圈難復往日榮景。