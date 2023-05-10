不再是K書中心？路易莎靠這店型毛利創新高

本土連鎖咖啡品牌路易莎（2785），2022年合併營收達21.7億元新台幣，大幅成長16％，每股稅後盈餘新台幣5.03元，毛利率54.72％創新高！因售價親民、免費充電與被稱「K書中心」的路易莎，如何靠特殊店型創造停留經濟和高毛利？

「疫情間我們不斷展開直營模式，是這一波業績最大的成長動能，」路易莎董事長黃銘賢於業績發表會上指出。疫情期間路易莎積極拓展直營店，以優勢價格租下店面，目前門市含籌備中的共有548家，其中直營占170家、加盟378家，直營店今年第一季業績較去年同期成長超過1200萬，增長約4％。

路易莎咖啡創辦人兼董事長黃銘賢。 聯合報系記者黃淑惠／攝影

翻開財報，路易莎2022年合併營收達21.7億元新台幣，較前一年度成長16％，稅後淨利1.01億元，較前一年增加0.15億元，每股稅後盈餘新台幣5.03元，毛利率54.72％創新高！因售價親民、免費充電還能上網，一度遭戲稱「K書中心」的路易莎，如何轉型創造高毛利？

兩策略助攻業績：四大特殊店型，創造停留經濟

被學生當作「K書中心」，為了提高客單價，路易莎搶攻餐食商機，擴大客源，今年將推出一系列餐食提高停留經濟效益，以台北松山健康生活門市為例，推出餐食前後對比，單月業績提升15％、來客數成長12％。

路易莎展店策略中，以四大店型助攻業績，一是「聯名門市」，透過台灣兩大交通網絡高鐵與台北捷運發揮綜效，掌握人流匯集點，例如與北捷運攜手打造Metrocoffee聯名大安森林店、中山北捷旗艦店，與高鐵合作的台中聯名門市創下月營收近300萬元業績。

第二種是「老店新生」，如台北慶城店搬遷翻新擴大營業，月營收從40多萬攀升至近130萬，成長超過三倍；第三種則是深耕未來主力客群的「校園門市」，目前已陸續進駐清大、台大、北醫等近30所大學，成為全台校園門市最多的連鎖咖啡品牌。

第四種「內創門市」則是2020年後新開展的突破店型，由區經理或店長等幹部主導新創及再展，目前已開55家，新展店以30、40坪為主，對比其他店型平均約80坪僅一半，坪數小、租金成本低，高單價的精品咖啡種類較多，提升客單價，發揮高坪效，月營收達百萬。內創門市

大店難尋，展店策略轉變

事實上，路易莎以每年70家作為展店目標，黃銘賢指出，疫情前展店家數有八、九成是加盟店，疫情後大轉彎，七成是直營、員工內創或優秀加盟店再展，直營與內創門市的優勢是能有效管理、掌握品質。

對照2015年至2018年展店最快速時期，每年展店超過80家，2018展店90家破紀錄，這三年受疫情影響，展店速度趨緩，每年平均展店13家，但關鍵則是大店愈來愈難找、大坪數店型已趨近飽和。

另一項挑戰則是缺工，目前路易莎人力缺口約3％，這也是展店策略偏保守的原因。路易莎已祭出獎勵，推薦新進員工且通過考核，一人發5000元獎金；此外，「校園門市」也成為路易莎覓才捷徑之一。

展望今年海外市場，路易莎看好東協，新加坡首間門市預計九月開幕，印尼則與當地金鋒集團展開合作，日本最快明年開出首店。

（本文出自2023.05.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）