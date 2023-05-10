全宇4月營收2.48億、月減37% 前四月年增3%

專業微生物複合肥料製造商全宇生技-KY（4148）昨（10）日公告4月合併營收2億4,795萬元，年減23.98%，月減36.8%；累計今年前四月合併營收10億2,362萬元，年增2.98%。

全宇生技表示，第2季到第3季為油棕傳統施肥旺季，由於3月23日至4月20日是穆斯林齋戒月，受齋戒月及後續開齋節假期影響，道路運輸及出貨均會放緩，但整體需求不墜，客戶對公司主力產品 – 生化複合肥料的需求仍保持在一定的水準，第2到第3季傳統施肥旺季仍值得期待。

全宇生技在西馬及東馬共有三個廠，年產能合計35萬噸，為馬來西亞生化複合肥料龍頭廠商。為了擴展市場營運，公司表示目前印尼廠正在興建當中，預計將來每年可增加5萬噸的產能，為營收成長帶來新的動能。