榮剛4月營收12.13億元 年增18.04%

榮剛材料（5009）公告4月自結合併營收為12.13億元，較去年同期增加18.04%，累計前四月自結合併營收45.3億元，較去年同期增加23.42%。

榮剛營收已連續2月維持12億以上，榮剛表示，目前接單暢旺在手訂單已至年底，第2季將延續第1季的出貨步調，而且預期未來每季營收將逐季成長。在接單方面，產品組合仍以高毛利產品表現最為亮麗，除能源及油氣產業需求維持平穩外，4月航太接單持續不斷成長，除了波音供應鏈，歐系航太供應鏈訂單也明顯增加許多。

波音4月26日已公布第1季財報，除營收高出預期外，波音表示將提高737的產量。重申今年將交付400-450架737MAX，把737MAX產量從每月31架增加至38架。為了應付需求的激增，波音與空巴在確保生產順利的情況下，穩定零件與材料供應成為首要課題。顯見航太產業前景看好，復甦力道強勁，與公司航太接單量額逐月增加的趨勢完全吻合，外界對未來航太市場成長樂觀以待。