賀喜雲門50！陸府建設包場力挺雲門經典《薪傳》

陸府生活美學教育基金會自2008年起即與雲門舞集合作，在雲門創立50週年的今年，特別於台中國家歌劇院規劃陸府家族專場，邀請嘉賓和陸府家族的住戶，一同觀賞由薪傳的第八代舞者演出傳奇經典舞作《薪傳》。

創作者林懷民老師也親臨劇院，全程坐在觀眾席欣賞演出，直到終場上台與新世代舞者一起謝幕，大劇院滿座1,600位專場觀眾掌聲如雷，持續20分鐘久久不停，表達對台上舞者的敬佩與表演帶來的感動。

中部品牌建商陸府建設成立的陸府生活美學教育基金會，十多年來秉持廣布美學種子與友善環境價值觀，與國內外藝術家、藝文機構及教育團體合作，讓藝術走出美術館殿堂，走進生活之中與更多人們接觸。

1978年首演的雲門舞集《薪傳》，創辦人林懷民帶著第一代舞者到新店溪邊搬石頭，從中體會先民勞動的身體姿態，醞釀出這部經典的舞劇，並以「柴船渡烏水，唐山過台灣」的拚鬥精神，向拓墾台灣的先民們致敬。

45年之後，演出《薪傳》的雲門舞者已經傳承到第八代，且此次是《薪傳》睽違35年後再次到台中進行演出，雲門舞集也邀請到1986年創團即為《薪傳》擊鼓的朱宗慶打擊樂團回歸，一起重現經典。

陸府專屬場是雲門50《薪傳》在台中歌劇院的最後一場演出，林懷民到場與觀眾對談，當觀眾問到：「新世代的子女沒有1970年代的歷史共感，該如何了解這部舞劇的啟發？」林懷民幽默回答：「這問題不是問我，該問問看完表演的孩子本人。」

林懷民說道：「第八代薪傳舞者同樣是年輕的世代，也不需要去新店溪搬石頭，他們用身體和新的眼睛揣摩表演的眉角，為經典帶來當代的詮釋，同樣令人感動。」

每年一場精彩的美學饗宴，回饋給陸府家族的住戶、合作藝術家及企業夥伴之外，陸府基金會也為推廣藝術美學教育理念相同的學校提供資源。

今年的《薪傳》，陸府專場邀請中部地區舞蹈教育的國立台灣體育運動大學舞蹈系、台中市立文華高中舞蹈班，以及培育美學素養的台中黎明國小、南投光榮國小師生前來欣賞，透過觀摩這部具時代性及文化傳承意義的作品，為新世代的藝術教育帶來鼓舞與新的火花。

除了因疫情中斷的三年，陸府基金會以每年大型專場贊助支持表演藝術團體，讓更多人參與台灣藝文重要的里程碑，並盼產生廣大而長久的共鳴，讓藝術文化表演的感動能一代、一代傳下去。

而在疫情趨緩、口罩解禁之時，除了陸府建設之外，包含雙橡園開發、麗晨建設等不少中部品牌建商，也陸續恢復因疫情而暫時延宕的藝術文化活動。