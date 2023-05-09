電芯廠格斯中壢新廠第3季投產 預計明年下半可轉盈

準興櫃股電芯廠格斯科技*（6940）今（９）日舉辦興櫃前法說會。董事長張忠傑表示，中壢新廠4月下旬完工後，預計2023年第3季開始投產，預計明年第2季可滿載生產達到1GWh以上，相當於年產600萬顆電芯。隨新產能逐步開出今年營收可望較去年成長，預期明年下半年有機會挑戰單月轉盈。

展望未來，張忠傑指出，目前除日本、東歐客戶之外，近期與美國、印度、英國等企業簽屬合作意向書，進行產品開發，並評估海外合作設廠的可能。此外也與工研院、中研院展開合作新世代電池研發，預計2024年中旬階段性成果可期。

格斯科技*以製程難度與工藝技術最高的鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，進行大尺寸軟包電池芯與電池模組的生產，從材料分析、電芯製造到模組開發提供完整的一站式服務。其應用涵蓋工廠無人搬運車、電動機車、電動巴士、48V輕油電混合動力（MHEV）、電動車、船舶以及節能趨勢下的儲能系統等。

格斯科技*的強項在於軟包電池技術。比起圓柱或方形電池，軟包技術的優勢包括提供更高的能量密度、更輕的電芯重量；相較於圓柱電池，軟包電池芯單體容量大，可減少使用顆數，可根本性的減少廢棄物產生；同時，當電池芯循環壽命已盡，進行拆卸時，因軟包電池芯製造設計可分離正負極片，易於後續回收技術的發展。

格斯所開發的LTO軟包電池芯還具備四大技術亮點：一、高安全性：通過穿刺實驗，不燒不爆。二、應用溫度廣：從-40⁰C至75⁰C，電芯效能仍能維持一定水準。三、長循環壽命：8,000次循環後仍有91%容量。四、快充快放：LTO電池芯充放過程中的溫昇較小，實現快速充放電的目標，亦較安全。

格斯科技*於今（9）日舉辦興櫃前法人說明會，預計於5月12日登錄興櫃，股票每股面額為2.5元。

格斯科技*目前已發行股數為213,967仟股，實收資本額為5.35億元，111年的營業收入為4,950.9萬元，稅後淨損為1.9億元。