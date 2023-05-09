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達麗建設剛到手新竹「D7住一」土地 擬售三成予盛景開發共同合建

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

達麗建設（6177）今（9）日公告上周五（5日）以總價26.168億元拿下台肥（1722）位於新竹市「D7住一」土地，擬將以平價轉讓方式、處分三成土地所有權予盛景開發投資有限合夥。

達麗建設指出，新竹市「D7住一」土地擬引進合作夥伴盛景開發投資，並將三成土地以平價轉售方式予對方，這也是雙方第二筆合作案，首筆合作案為台南高鐵特區「國家強棒二期」、預計今年第4季銷售，總銷初估77億元，該案合作方約占15%、達麗建設為85%。

達麗建設表示，新竹市「D7住一」土地將在近日完成簽約，全案目標在九個月之內動工，預計今年第4季推案，總銷金額估約在88~90億元；至於每坪推案價格將在接近推案時間點時，才會決定。

達麗建設5日以每坪土地成交價82.89萬元、總價26.168億元拿下新竹市「D7住一」土地（帶建照），每坪土地單價創下區域新高價，目前區域新建案行情約在每坪65~70萬元間。

新竹市「D7住一」土地已帶有建照，接下來達麗建設將在原建照之下將公共設施、外觀等稍做調整，待變更設計完成，就能動工並推案；據台肥公告資料顯示，新竹市「D7住一」規劃興建兩棟地上24樓、地下三樓之建築大樓，總戶數為325戶。

台肥

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