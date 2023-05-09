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崇友首季營收11.49億元 EPS 1.36元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

崇友（4506）今（9）日發布首季財報，第1季營收達11.49億元，年增5.65％，營業利益2.56億元，年增13.67％，稅後純益2.4億元，年減11.04％，每股稅後純益1.36元。

崇友表示，受惠新梯(含汰舊換新)訂單出貨完工認列保持一定水準，以及維修保養業務服務台數穩定增加，加上認列出售高雄營業據點2,700萬元業外收益貢獻，推升首季營運狀況，惟去年同期認列京華城現金股利7,400萬元，使得今年第1季獲利較去年同期有落差之情況。

另，崇友4月營收3.88億元，年增10.71％，累計前4月營收15.37億元，年增6.9％，改寫近五年同期新高，主要是受惠旗下新梯、汰舊換新業務客戶保持良好電梯出貨完工進度。

崇友表示，受惠旗下桃園八德區個人住宅社區、桃園龜山廠辦等大型新梯訂單、以及新北市三重興德路科技總部大樓、桃園龍潭大型集合住宅等汰舊換新大型訂單完工認列貢獻，挹注第1季新梯(含汰舊換新)營收比重達50.43％水準。

此外，旗下維保業務隨著整體維修保養電梯台數穩健增加，加上民眾搭乘電梯安全意識之重視，帶動第1季維保銷售年增9.73％，由於崇友仍積極精進旗下桃園廠生產效益及營運成本與費用之管控，挹注第1季整體毛利率、營業利益率皆分別較去年同期的33.32％、20.75％攀升至34.36％、22.32％水準。

展望第2季，崇友表示，目前整體在手訂單金額仍站穩歷年同期新高水準，足以支撐集團未來1.5-2年營運，此外，也將持續觀察整體房市、建案開工需求對於訂單認列進度影響，惟崇友站穩國內最大本土電梯廠商地位，高電梯運行妥善率、高客製化電梯設計與全天後即時維保服務等競爭利基，並透過自有品牌「堅尼西斯」、「崇友」、以及代理「東芝」品牌，可滿足不同案源需求，未來集團將致力於電梯技術開發、節能環保設計、良好專業人才招募與培訓等面向提升市場業務競爭力，並隨著訂單保持良好認列進度，有望創造未來營運成長。

崇友 營收

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