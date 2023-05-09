日本當紅新女神川口春奈 出任台灣觀光形象代言人推廣台灣之美

交通部觀光局今(9)日召開日本地區台灣觀光代言人媒體見面會，首度公布，邀請在日本擁有超高人氣的當紅新女神川口春奈擔任年度對日台灣觀光形象代言人。日本向為台灣前三大國際客源市場，2019年來台旅客已超過216萬人次。根據日本國民赴海外旅遊動向調查指出，今年黃金週，以距離近、旅遊天數短的台灣是日本民眾赴海外旅遊的排行第二名。為積極爭取日本旅客來台，觀光局推出「遊台灣金福氣」優惠及形象宣傳，雙管齊下刺激市場。

去年以日劇《Silent》爆紅，海內外皆擁高人氣的日本新生代天后川口春奈，在戲劇演出受到相當的關注，在日本來台主要客群20-39歲女性族群中具有高度的影響力，其親近感的特質是讓女性觀眾爭相模仿的對象。這次來台拍攝宣傳影片期間，預定走訪台灣北、中、南部各地景點，將由川口春奈帶著大家探索台灣，讓大家看看「好想吃的美食」 、「好想去的景點」、「好想體驗的活動」、「好想感受的人情味」的台灣，希望藉由代言人的魅力帶動日本旅客來台。

觀光局副局長林信任今日盡地主之誼，特別送上觀光局喔熊組長玩偶以及台灣特色伴手禮，林信任請川口春奈在來台的期間一定要好好享受台灣的自然美景、品嘗台灣的美食、好好感受台灣的人情味，更重要的是拜託川口春奈多多發揮她在日本地區的影響力，將這次來台遇見台灣的美好傳遞給大家，期望她可帶動更多的日本民眾前來台灣旅遊。

川口春奈表示，一直以來對於台灣的印象都非常的好，過去也曾私下來到台灣旅遊，這次能夠擔任台灣觀光代言人，她感到非常的開心與榮幸，很期待在來台的這幾天能吃到好吃的美食、體驗到私房景點、遇到台灣熱情朋友。自己也十分也希望透過這幾天的努力，可以拍出很棒的作品，讓日本人更加愛上台灣。

觀光局預定於7月在日本首播對日宣傳新形象影片，亦將透過日本電視廣告、戶外電子看板、社群媒體、車站廣告等各項通路強力放送。觀光局今年也將運用川口春奈個人YOUTUBE頻道、東京PARCO辦理台灣體驗活動、網紅SHOWROOM爭霸戰、網紅踩線口碑行銷等各式公關宣傳計畫，藉由代言人及網紅的影響力，積極爭取日本旅客來台觀光，感受旅遊台灣的魅力與新奇感受。

觀光局在疫情期間仍持續運用線上線下的推廣活動，努力深耕推廣台灣。在去年10月13日邊境解封後，雖仍有防疫措施，國際旅行社仍迫不及待陸續來台灣踩線，觀光業界亦組團參加各大國際旅展及推廣，觀光產業露出曙光，全球市場旅客也重新開始進行跨國旅遊。

今年在大家的努力衝刺之下，在3月底提前達到百萬人次，累計1至4月來台旅客162萬7,121人次亦超出目標值37.2%，其中以南韓居首，日本居次，美加次居第三。在2月20日港澳旅客開放來台自由行後，旅客也快速回流，4月份單月計10.18萬人次居來台之首。

自5月1日起台灣已將COVID-19防疫降級，相關管制解除，來台旅遊更加便利，同時祭出刺激來台優惠措施，預測下旬可達來台200萬人次，相信今年在觀光業界的共同努力之下，來台旅客600萬人次目標必能達標。