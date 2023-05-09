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Z世代藏家興起！他們將改變藝術市場？

經濟日報／ 記者徐碧華／台北即時報導
拿下「2023國際藝術家大獎賽」大會主席獎的是台灣，由陳文傑的《圓夢佛》獲得。 圖／台北新藝術博覽會
拿下「2023國際藝術家大獎賽」大會主席獎的是台灣，由陳文傑的《圓夢佛》獲得。 圖／台北新藝術博覽會

疫後的藝術市場和疫情前有什麼變化？台北新藝術博覽會執行總監鄭鈞元觀察指出：「最大的不同是Z世代藏家興起。」宇宙能圖騰畫會展區的AI數位藝術熱賣，12位創作者的作品幾乎銷售一空。

Z世代也被稱為數位原住民，出生於1990年代中後期到2010年代初期，大約指10歲到30歲這一族群，早些出生的已進入社會工作。鄭鈞元說，他們一出生就在數位科技環境下，更能接受「與AI科技共存」。

這屆AI數位藝術作品絕大多數訂價低，但數量大，幾乎完售代表主辦單位收集到大一批消費者。Z世代到AI藝術展區，總是隨手錄下各作品AR版，把手機當成藝術的載體。

買家（需求）會推動藝術變革，當買家是教會時，宗教藝術大興；買家轉為國王，肖像畫的藝術家吃香；當商人成為購買主力，藝術作品又不一樣。2023台北新藝術博覽會中感受到那樣轉捩點。

Z世代有足夠的自信 更知道自己想要什麼

鄭鈞元描述著令他震驚的觀察，他說，這次有許多跟著父母進場觀展的孩童，指定要收藏某幅作品，因為「自己喜歡」！Z世代的孩子有足夠的自信，更知道自己想要什麼。

一位母親帶著孩子逛藝博會，決定要買Peter H. Harskamp的作品，在兩幅作品間猶豫不決，最後媽媽問小孩的意見，讀小學的小朋友立刻指著：「這一張。」媽媽竟也依了，成交。

藝術家童勝和像發現新大陸般興奮，因為他有了更年輕的藏家。他7日（周日）說： 「我昨天接待了四位小朋友藏家，最小的只有幼稚園。有一個小朋友跟他媽媽說：『我有8,000元，這畫作7,000元，我買得起。我自己出錢。 』」

荷蘭藝術家Patricia Van Lubeck有作品參展，談及對藝博會的印象，她說，很多看起來是一家人、一家人來逛藝博會，昨天有好多小孩。

當然Z世代還不是主角，目前只在藏家的光譜中占了一小段。談到年齡層，也向年長者延展，主辦單位說，這屆最年長的收藏家是90歲。

藝術市場人氣回籠 人潮比去年多很多

除了AI數位藝術作品，今年國內外參展藝術家多人完售，包括俄羅斯Diana Grigoryeva、烏克蘭Yulia  Protsyshyn、斯洛伐克Mefio、不丹Phuntsho  Wangdi、Dorji Wangchuk、立陶宛Sniege Navickaite及台灣江俊雄、羅宗熙、洪世哲、李哲彬、中國于曉冬等。

藝術市場買氣回籠-這是鄭鈞元的第二個觀察。他說，後疫情時代，人們開始恢復原本的生活軌道，進場觀展的人潮較去年多很多。

昨天大會公布「2023國際藝術家大獎賽」首獎，由不丹Phuntsho Wangdi的《力量之輪》獲得；「大會主席獎」由台灣藝術家陳文傑的《圓夢佛》獲得。兩件作品皆已被收藏。獲獎者明年由大會提供免費攤位展出。

昨天才閉幕，藝術家們已經開始籌備明年參展作品，童勝和說，今年是兔年，他挑戰各種兔的形象，明年是龍年，要挑戰創作各種龍，「人家做過的，我不會做。」而AI也在進化，「AI可以補我的腦洞。我沒想到的，有時AI想得到。」

「異次元」-據了解這是明年台北新藝術博覽會的策展主題，大會還沒有公布。藝術總監李善單閉幕後表示：「我們想要做的是，利用藝術去呈現人類智慧，去證明洞悉未來。」

疫後藝術市場回春，如圖中的雕塑，牛起來了。 記者徐碧華/攝影
疫後藝術市場回春，如圖中的雕塑，牛起來了。 記者徐碧華/攝影
「2023國際藝術家大獎賽」首獎由不丹Phuntsho Wangdi的《力量之輪》獲得。 圖／台北新藝術博覽會
「2023國際藝術家大獎賽」首獎由不丹Phuntsho Wangdi的《力量之輪》獲得。 圖／台北新藝術博覽會
Z世代很有自信，自己點畫。圖中小孩看著屬於自己的收藏品。 記者徐碧華／攝影
Z世代很有自信，自己點畫。圖中小孩看著屬於自己的收藏品。 記者徐碧華／攝影

藝術家 疫情 俄羅斯

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