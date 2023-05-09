復甦走緩 南亞4月營收213.5億元 月減9.7%

南亞（1303）今（9）日公告4月合併營收為213.5億元，月減9.7%、年減28.1%，主要是復甦腳步走緩、電子業仍有庫存壓力，全球景氣不如去年同期所致。

南亞表示，由於中國大陸自年初疫情管制鬆綁、經濟活動開始回溫後，近來復甦腳步略為走緩；而歐美在俄烏衝突未解及銀行業風波干擾之下，經濟無明顯起色；再加上全球電子業仍有庫存壓力，導致整體產業表現不如預期，各產品營收減少，致使4月營收較3月減少，量差減少19.9億元、價差減少3億元。

其中，電子產業景氣恢復緩慢、庫存去化時程拉長，除車用、伺服器產品接單情況穩定以外，手機、PC、NB等相關材料需求疲弱，電子材料產品營業額減少11.0億元（量差-9.7億元、價差-1.3億元）。

化工產品營業額減少4.6億元（量差-3.1億元、價差-1.5億元）。其中，下游加工業需求恢復情況不如預期，可塑劑系列產品減少2.3億元（量差-1.8億元、價差-0.5億元）；EG減少1.0億元（量差-0.4億元、價差-0.6億元）；下游工程塑膠、PU產業開動率偏低，1,4BG營收減少0.7億元；紡織、鞋材終端需求仍不理想，聚酯產品營業額減少4.1億元（量差-4.2億元、價差+0.1億元）；因原料PVC價格看跌，導致客戶採購觀望，塑膠加工產品營業額減少2.1億元（量差-1.8億元、價差-0.3億元）。