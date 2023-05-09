泰山本業虧爆！70年老品牌只剩經營權之爭？

泰山經營權之爭，愈演愈烈。公司派與市場派攻防進入巷戰肉搏，短兵相接，火花四射。日前，泰山公司派繼賣掉獲利金雞全家超商（5903）股權後，日前再傳斥資36億元「突襲入主」街口支付，也讓原本勝券在握的市場派，跳腳急開記者會，直批「公司派正在掏空泰山」！

事實上，翻開泰山財報，驚見2022年的營業利益率轉負，意即食品本業虧損，各式飲料產品不如過往暢銷，經營團隊已無暇顧及本業經營？

發4元現金股利 泰山股票漲停

2022年12月，泰山賣掉全家（5903）股權後，處分利益約55億元，市場派龍邦與公司派詹家開始針鋒相對，盤踞媒體版面長達數月。

日前，公司派更大動作宣布斥資36億元收購街口支付，再度引發市場譁然。

5月7日，泰山更以一紙重訊，宣布發放4元現金股利，這項利多消息，更讓泰山在8日股市收盤前，直接攻上漲停板。

雖然營收成長、大方配利，但財報卻意外揭露泰山本業經營不善。泰山今年第一季營業利益損失超過1億元，去年第四季營業利益率更是大幅衰退20％，「仙草蜜光環」盡失。

看似大方 股利配比不如往年

此外，泰山發放4元現金股利看似大方，但法人計算過後，發現公司的股利配發不如以往。

公司派在這波經營權之爭中，屢屢強調泰山從2018年起，連續五年配發現金股利，近四年的盈餘分配率皆可達到七至八成。

反觀今年，雖然預計發放4元現金股利，創下歷史新高，但2022年的EPS為12.17元，4元股利只占盈餘三成多，盈餘分配率明顯和往年相去甚遠。

仙草蜜光環失效？營業利益率跌至負值

泰山董事長詹景超對此表示，泰山2022年營收達110.69億元，提前達到營收破百億的目標。只是，泰山2022年的主要營收來自全家股權出售的處分收益，而非營業績效。

針對本業虧損，泰山指出，去年本業也有逾7000萬元獲利，而今年首季呈現虧損，主要在於第一季原物料成本處於高檔，及運費成本增加所致。

泰山強調，面對市場派壓力，經營團隊仍堅持通過盈餘分配案，意在展現與5萬名股東分享獲利。

長年經營權之爭 70年老字號蒙塵

只是，冰凍三尺非一日之寒。2016年以來，泰山經營權之爭未曾間斷，公司派本該專心經營食品本業，但經營團隊卻以一連串投資行為，讓公司財務雪上加霜。

泰山這幾個月以來的投資手段，不僅外界如丈二金剛，摸不著頭緒，更引來證交所密切關注。

其中，全家股權案遭證交所以「內控缺失、違反重大訊息查證暨公開處理程序」為由，重罰兩百萬元；隨後的購畫、買地等投資行為，也遭證交所處以250萬元違約金，創下史上新高。

一連串被處分的違約事件後，泰山公司派仍堅持公司「專注於本業經營」，說法難以取信於大眾。

彼時深耕本土的食品大廠，似乎已無心於本業經營，這讓泰山飲料產品在競爭激烈的市場中，地位不如以往。中華品牌再造協會理事長王福闓分析，近年由於健康意識抬頭，以及手搖飲料店普及，泰山八寶粥和仙草蜜已不若過往受歡迎。

隨著5月將進入飲料業旺季，泰山若不持續推出新品並行銷，恐怕無法在競爭激烈的飲料市場中脫穎而出。

中國文化大學廣告系教授鈕則勳觀察，泰山的廣告行銷「四平八穩」，應該投入更多資源，積極整合線上線下銷售，才能使品牌年輕化，讓70年老牌長出新意。

品牌專家都認為，但若泰山未將資源投注於新品研發與行銷，這家屹立70年的食品老字號恐怕會在長期經營權鬥爭下，被消磨殆盡。

（本文出自2023.05.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）