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央行：協助推動策略性產業 由國發基金主導

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

針對立委們研擬修正央行法、設立主權財富基金，央行今（9）日說明，主權財富基金由政府主導成立，交由專責機構管理；首批資金來源亦由政府安排，不過主權基金是以「創造財富」為投資目的，策略性產業、關鍵技術等事業或計畫的投資，並非主權基金投資的主要範疇，就我國而言，策略性產業、關鍵技術或計畫可由國發基金主導。

央行解釋，就我國而言，策略性產業、關鍵技術或計畫可由國發基金主導；另可參考日本國際協力銀行（JBIC）的運營及籌資模式，允許輸出入銀行發行由政府保證之外幣債券，提供中長期穩定的外幣資金來源，協助前述事業或計畫之發展。

央行表示，主權財富基金顧名思義為政府的基金，各國由政府主導成立專責機構，就國家財富（如石油等自然資源收入、財政盈餘），或受政府委託（如退休金）進行投資管理。

央行強調，外匯存底的功能與主權財富基金不同，外匯存底的主要功能在挹注國際收支失衡的外匯需求，及維持匯市的秩序，其投資操作的原則首重安全性與流動性，不宜承擔高風險。

央行

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