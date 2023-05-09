浩宇生醫與義大利超音波顯影劑大廠 Bracco 簽署合作協議

浩宇生醫（6872）昨（8）日宣布，將與世界超音波顯影劑領導品牌Bracco簽署授權協議，浩宇的NaviFUS系統將與Bracco的微氣泡產品併行，用於開發藥物傳輸至腦部，進行腦癌或年老癡呆症等中樞神經相關疾病治療。

Bracco將提供它的微氣泡產品及授權，而浩宇生醫將負責執行臨床試驗、法規申請及商業化；雙方並議定微氣泡未來上市後的供應價格及銷售抽成，這項合作預計將會在近期完成正式合約簽署。

浩宇生醫表示，該公司與Bracco的合作模式，是透過Bracco的微氣泡產品，與浩宇生醫的NaviFUS系統併行用於開發藥物傳輸至腦部，進行如腦癌或年老癡呆症等中樞神經相關疾病治療。

在這項合作中，Bracco的微氣泡產品將加入浩宇生醫正在籌備的首項復發性腦瘤（rGBM）查驗登記試驗，儘速在短期內在取得首張上市許可後，由Bracco負責供應治療所需的這項耗材，並授權浩宇銷售此微氣泡耗材給浩宇客戶；同時針對提升藥物傳輸效能的新產品測試，Bracco已委託浩宇生醫執行另一項微氣泡劑型的改良計畫，雙方針對藥物傳輸國際市場的拓展，將長期進行包括研發及商業的互補性合作。

浩宇生醫總經理龍震宇表示，這項合作是公司產品商業化的一項里程碑，除了將微氣泡納入公司的產品組成並將進行查驗登記外，Bracco的貼牌微氣泡將作為NaviFUS系統的部份耗材進行銷售。浩宇與Bracco的合作象徵超音波治療的未來性已被世界領導廠商 Bracco認同，將對公司營收及商業模式多所貢獻。

浩宇生醫指出，微氣泡（microbubbles）是超音波用來開啟血腦屏障的必要工具，需要血液中的微氣泡由超音波機械產生空穴效應，使氣泡震盪、收縮及膨脹以擠壓血管內皮細胞，造成細胞間隙擴大而使藥物，特別是蛋白質藥物、抗體、治療用基因或細胞通過；微氣泡的大小、密度及組成都會影響到血腦屏障開啟的效果，因此穩定及可靠的微氣泡產品供應將是未來血腦屏障開啟治療商業化的重要關鍵。

Bracco集團是一家活躍於醫療保健產業的義大利跨國公司，主要生產用於診斷成像的顯影產品，包括用於X光射線、電腦斷層掃描（CT）、核磁共振（MRI）、超音波等成像及核醫標定之產品。2020 年Bracco集團年營業額約14億歐元，於100個國家地區開展業務，並在全球擁有3,587名員工、1,800項專利、七個研發中心與九座工廠。

Bracco已委託浩宇生醫執行另一項微氣泡劑型的改良計畫，雙方針對藥物傳輸國際市場的拓展，將長期進行包括研發及商業的互補性合作。