星宇航空旅客滯留成田機場睡袋價格曝光！一個不到一千元

星宇航空JX800航班原訂6日中午12點45分抵達東京成田機場，因遇到怪風延誤影響後續航班。旅客在第一時間PO出在成田機場滿是睡袋的畫面令人震驚，有旅客在坐地等待的同時，上網查星宇發放的睡袋價格，價格曝光後，網友驚訝，原來這款由成田機場用來緊急供應天災或飛航意外旅客在機場過夜的睡袋，價格竟是如此親民。

星宇航空台灣飛日本東京的航班，因天氣、併班等因素造成三百餘名旅客夜宿成田機場，旅客在機場以睡袋打地鋪情形。圖／取自PTT

該睡袋為日本露營用品店Captain Stag鹿牌的普通信封型M3449型睡袋，根據官網搜尋結果，發現由星宇發放的睡袋價格一個要日幣4180元含稅，約為950元新台幣。該睡袋的規格為長185公分，寬75公分，並可網購。

2019年，成田機場因遭遇超強「台風15號」直襲東京，9月9日所有連接成田機場的巴士及電車停駛，在機場發放的似為同款睡袋，當時在隔日10日凌晨共有13,300人滯留在3個航廈，機場大廳瞬間變成超大型露宿地，現場發放印有JAL的睡袋，也是藍底灰面。

2019年成田機場發放的睡袋，外袋印有JAL字樣。圖擷自mainichi.jp/ 圖為2019年成田機場萬人以睡袋留宿情形。圖擷自mainichi.jp/

以下為2019年9月9日至10日在東京成田機場萬人留宿的景象：