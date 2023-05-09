軒郁國際4月營收2億元、年增55.4% 瑞士發明展奪金
軒郁（6703）昨（8）日公布4月合併營收2億元，較去年同期成長55.41%；累計今年前四月合併營收7.08億元，較去年同期增加57.57%。
軒郁國際日前於「瑞士日內瓦國際發明展」勇奪一金一特別獎之殊榮，憑藉世界首創專利防曬自由酚榮獲大會評審一致好評青睞，並於參賽現場獲得多國買家積極爭取合作，再次為台灣研發成果於世界美容保養市場爭光。
軒郁國際表示，4月營運走高，營收再次創下歷史同期新高，旗下美容保養品牌「未來美Miare」與機能保健品牌「美度m2」受惠於疫情後消費景氣復甦與國際觀光客回流，實體藥妝通路購物人潮逐月回溫，加上線上自營電商平台iQueen 愛女人購物網會員持續增長，帶動業績雙雙成長。
軒郁國際表示，全集團旗下各品牌將於今年第2季陸續推出年度新品，並全力衝刺即將到來的母親節檔期與電商年中慶活動， 未來成長可期。
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