泰山入股街口 須投審會同意

泰山公司董事會五日通過以卅六億元買下街口金融科技四成股權，引發市場派大股東龍邦質疑，經濟部投審會官員昨天表示，街口金科屬於僑外資，相關投資必須經過投審會審議，但目前還沒有收到案件。街口金科董事長胡亦嘉則說，希望泰山入股一事能順利完成，若因故無法完成交易，將另尋投資者，也會向泰山提出利益損害賠償。

龍邦指出，泰山投資街口可能在短時間內匯款完成交割，成為當初處分全家股權的翻版，呼籲主管機關介入，避免泰山被掏空。投審會官員說，街口金科屬於僑外資，相關投資必須經過投審會審議，目前尚未收到案件。

此外，泰山董事會僅有四位董事同意此交易案，程序上是否合法，也需要主管機關認定，因此短時間內還不會完成交易。泰山則表示，宣布投資街口後，股價昨天以漲停作收，顯然市場對此投資案高度肯定，日後強強聯手，更有助於泰山拓展事業版圖。

泰山因為經營權之爭導致投資街口的案子引發關注，街口金科董事長胡亦嘉昨天舉行記者會，他說，今年第一季開始與泰山在內許多投資人接洽，他並斥責泰山市場派不該擅自公布機密商業合作條件，但感謝泰山並未公布街口金科淨值等機敏資料。

胡亦嘉說，先前與各方談判時，當時最高談及四十餘億元，但在與泰山的商業條件公布後，談判條件遭壓縮至卅六億元，在爭取公司最大利益前提下，泰山成為最後選擇。但街口做為被投資者，對於泰山經營權之爭不便評論，希望入股一事順利完成。

泰山市場派對投資案提出無效交易，證交所也要求泰山說明交易程序，對於投資案可能破局，胡亦嘉表示，若交易案因為主管機關或司法單位認為有問題導致交易無法完成，街口會另尋投資者，但受到資訊公布導致談判空間遭壓縮，後續也會尋求利益損害賠償，目前並未訂定交易期限，仍以與泰山完成交易為主。

針對泰山市場派質疑「買一間虧損的公司」，胡亦嘉說，在數位時代，科技公司出現虧損十分正常，且街口今年第一季毛利較同期增長百分之卅，希望不要因為泰山經營權之爭抹滅街口努力成果。