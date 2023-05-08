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福貞第1季每股虧0.15元 4月營收逾6億、創同期高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

金屬包裝容器大廠福貞-KY（8411）公布第1季合併財報，稅後淨損3,281萬元，每股稅後虧損0.15元。福貞表示，這是行業淡季常態，過去四年公司第1季都小幅虧損，之後再呈現逐季走高趨勢。

福貞同時公布4月合併營收突破6億元、達6.30億元，年增7.7%，累計前四月合併營收22.94億元，年減幅已縮小為5.4%，其旺季效益已逐漸顯現，第2季營運表現可期，應可帶動上半年相較去年同期轉正。

福貞預估，包含中國大陸廠區與新竹廠第2季單季平均稼動率可達八成以上，毛利率可望轉佳。

福貞第1季合併營收16.64億元、年減9.5%，主要因為工作天數相較去年同期減少，以及今年氣候轉熱較晚，飲品客戶拉貨動能延遲，致二片鋁罐出貨較去年同期減少。

福貞表示，第1季為金屬包材產業淡季，因整體營收未達規模經濟，致營業損失2,767萬元，但有業外匯兌利益挹注2,388萬元，使得稅後淨損3,281萬元，每股稅後虧損0.15元。

第1季原物料價格相對平穩，預計今年原物料價格波動應可較為平緩，福貞亦謹慎觀察終端市場需求，彈性調節原物料庫存水位，預期第2季起隨著旺季營收規模成長，產品組合優化，毛利率將可逐步轉佳。

福貞指出，國際飲品大廠已評估更換202罐蓋的可行性，由於202罐蓋為全球通用產品，有助拓展海外市場，今年4月新竹廠即因202罐蓋新品量產，大幅增加外銷東南亞地區訂單，並推升4月合併營收達同期新高。

另在陝西廠產線的建置與投產部分，依目前進度6月開始小訂單試產，在手客戶為中國大陸前四大啤酒品牌，按進度規劃可於9月中秋節旺季前投產，陝西廠一年可貢獻人民幣3億元營收。

福貞對今年展望樂觀審慎，預期全年逐季成長，尤其山東廠第二條線將全年貢獻營收，9月起陝西廠加入營運行列，加上新竹廠今年有202罐蓋等新品投入市場，全年營收有望再創高峰，獲利亦可同步成長。

營收

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