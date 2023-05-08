瑞普萊坊：亞太區倉儲物流 將持續供不應求

瑞普萊坊（Knight Frank）今（8）日發布2023年亞太區物流倉儲報告指出，亞太地區的物流不動產持續供不應求，而標的建物的老化及節節高升的地價，更加劇供需失衡，進一步推升現有標的租金，預期在在後疫情時代，倉儲物流的需求會回歸正常化，但市場上的供給量仍然遠落後需求，而口袋深的企業傾向在前期就向開發商預定或自行購地興建，量身打造合適的物流倉儲空間，導致最終釋出市場的供給量體更少。

瑞普萊坊指出，在未來供給上，將聚焦三大題材，第一，冷鏈物流：隨著消費者對於網購生鮮食品接受度上升，冷鏈物流需求快速成長，加上疫情期間疫苗存放議題，更讓冷凍設備在物流產業的重要性受到社會關注。

第二，都市區位倉儲：亞太地區高度都市化以及中產階級人口集中於都市的特性，讓位於市區及近郊的物流不動產備受矚目。尤其市場競爭日趨熱絡下，當日送達將成為關鍵戰略之一，因此鄰近人口密集區的物流標的也成為兵家必爭之地。

第三，舊建物再利用：在優良區位土地稀缺之下，為了彌補物流不動產供給上的不足，改造現有建物成為解決方法之一。同時這也是收益表現不佳的老舊建物的翻身機會，透過增添智慧科技及自動化設備，可大幅提升其競爭力。

瑞普萊坊表示，供應鏈的去中心化趨勢也將導致亞太地區的物流市場板塊位移。中國疫情政策引發的供應鏈斷鏈危機，催化企業朝向近岸生產 (Nearshoring)、製造業回流的方向布局產能。因此，中國加一 (China Plus One) 策略更受重視，企業為提升供應鏈韌性，將部分產線保留在中國，部分產線移往其他地區，如東南亞、印度等具備低成本、貿易便利、鄰近中國等優勢的地點最受青睞。

瑞普萊坊總經理蘇銳強表示，ESG 最近成為商用不動產市場上的熱門話題，尤其辦公大樓，相較之下在物流倉儲標的上還不常被提及。不過這波綠色浪潮來勢洶洶，勢必也將蔓延到物流不動產市場，若能提早佈局，即可奪得市佔先機。

以物流市場為例，未來將注重生態物流 (EcoLogistics) 的概念，也就是在健康安全、以人為本的基礎上，以更低汙染、低耗能的方式來達成貨物運送。

台灣以桃園作為生態物流的示範區，包括中華郵政物流暨華亞科技園區、青埔綠能物流聚落、楊梅智慧共享倉儲、大溪商圈、沙崙綠倉儲、機場倉儲物流六區。像新北林口，中華郵政也正在積極建置智慧物流園區，其中導入綠色能源和智慧倉儲管理模式，目前部分園區已陸續啟用，預期全區於2025年啟用後也將會是台灣永續物流不動產的重要指標。

瑞普萊坊市場研究部總監詹宗煌分析，物流倉儲的投資運作模式可分為兩種，一種屬租賃模式，由營運者與投資者合作開發，並由營運者向投資者租用，或再轉租給終端使用者，像國泰與永聯合作的多個物流園區。

另一種則是屬於自用模式，由使用者或其關係企業自行購地建造使用，像統一集團近日公告興建桃園楊梅北部倉儲物流園區、台中梧棲中部大型物流園區，富邦集團也積極布局全台，預計今年底要將規模擴增至60座物流倉儲。

整體而言，詹宗煌指出，近年觀察到不少投資者與有自用需求的零售業者大舉獵地，投資興建物流倉庫，可見目前物流不動產仍相當受到市場青睞。