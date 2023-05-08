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康和證愛心捐款蘭智基金會 籌建田心歡喜家園

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券捐款10萬元，康和證券董事長鄭大宇(左二)現場再捐款10萬元、康和證券經紀事業群執行副總曾豊國(右二)現場也再捐款2萬元予蘭智基金會。（康和證券/提供)
康和證券捐款10萬元，康和證券董事長鄭大宇(左二)現場再捐款10萬元、康和證券經紀事業群執行副總曾豊國(右二)現場也再捐款2萬元予蘭智基金會。（康和證券/提供)

人口老化與機構照護需求，日顯迫切且重要，身心障礙朋友也同樣面臨老化問題，且老化速度遠較一般人快，財團法人蘭智社會福利基金會自2006年成立以來，主要在宜蘭縣服務照護心智障礙者，有感於心智障礙學員逐年老化，與其主要照護者父母衰老的雙現況，目前正積極籌建以身心障礙者老化照顧為主軸的「田心歡喜家園」。

為響應「田心歡喜家園」的籌建，康和證券董事長鄭大宇專程親赴蘭智基金會代表公司捐款10萬元，並參訪蘭陽智能發展學苑關懷心智障礙朋友，鄭大宇個人在現場另外再捐出10萬元、經紀事業群執行副總曾豊國個人捐2萬元，期能拋磚引玉，讓東台灣第一個專屬中高齡心智障礙朋友的服務機構，能夠在宜蘭落腳成立，早日落成完工，使照顧當年20來歲的歡喜兒，與再過十年都要準備變成老歡喜兒的心智障礙朋友，有一個更舒適、整潔及安全的住宿空間與環境。

鄭大宇表示，身心障礙者在台灣約有120萬人，其中心智障礙者約有35萬人，非常感謝蘭智基金會多年的付出，除了關懷照顧心智障礙朋友的日常生活之外，也幫助他們學習生活自立，進而培養一技之長。這次『田心歡喜家園』發起一人一磚瓦，每磚瓦2,000元之善心捐款活動，康和證券將此善心捐款活動訊息，利用公司每天的「晨間電子報」傳送，讓康和同仁響應樂捐。

財團法人蘭智社會福利基金會常務董事江碧玉代表基金會獻上感謝之意，江碧玉為蘭智基金會的創會董事之一，因為自己也有1位需要照顧的歡喜兒，30多年前就不斷的為歡喜兒發聲爭取權益，一直追求對智能障礙者更好的照顧方法及環。蘭智的服務對象從最初個位數，已增加至現在服務達170位以上，並附設成立蘭陽智能發展學院、蘭坊餐廳、蘭智烘培坊、玩美布工坊，提供心智障礙者照顧、職訓、就業等服務，透過庇護工場，訓練工作技能，提升中重度者身體機能延緩老化，減輕社會負擔。

身心障礙朋友通常從35歲開始老化、45歲就屬於老年期了，而宜蘭縣迄今均尚未有專屬於45歲以上，中高齡心智障礙朋友的服務機構。「田心歡喜家園」的建設費用還差約4千萬以上的資金，能期盼募集2萬個捐款人，每人捐款2仟元，也可不限金額之贊助，小額捐款讓善心細水長流。此家園大樓工期約2年，預估2024年底完工。

康和證券董事長鄭大宇(左)代表康和證券致贈捐款10萬元，籌建「田心歡喜家園」，由財團法人蘭智社會福利基金會常務董事江碧玉(右)代表受贈。（康和證券/提供)
康和證券董事長鄭大宇(左)代表康和證券致贈捐款10萬元，籌建「田心歡喜家園」，由財團法人蘭智社會福利基金會常務董事江碧玉(右)代表受贈。（康和證券/提供)
康和證券董事長鄭大宇(左三)代表康和證券致贈捐款10萬元，籌建「田心歡喜家園」。 財團法人蘭智社會福利執行長朱瑀瑄(左二)、基金會常務董事江碧玉(中) 代表受贈。(康和證券/提供)
康和證券董事長鄭大宇(左三)代表康和證券致贈捐款10萬元，籌建「田心歡喜家園」。 財團法人蘭智社會福利執行長朱瑀瑄(左二)、基金會常務董事江碧玉(中) 代表受贈。(康和證券/提供)

人口老化 捐款

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