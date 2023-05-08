路易莎咖啡董事長黃銘賢 看今年獲利跳躍式成長

路易莎咖啡（2758）創辦人兼董事長黃銘賢表示看好六大因素，包括精實展店、新品亮相、運用生成式 AI 科技，搶攻餐食市場、智能中央工廠及新加坡等東協市場海外布局加持，國內展店數最少70家加持，今年獲利較去年同期出現跳躍式成長。

本土鎖咖啡路易莎咖啡去年全年營收為21.7億元，年增率16%，稅後淨利為1.01億元，較前一年1500萬元大幅成長，去年 EPS 達5.03元。今年第1季的營收已經衝到5.6億元，年增率達8%，今年的獲利可期，跟去年比有望跳躍式成長 EPS 也會出現雙位數成長。

法人推估，路易莎3月的毛利率比去年同期成長76%，受惠於咖啡豆價格下跌，銷售量增加，毛利率還會再攀升，以3月的毛利率數字推估，單月的 EPS 有望達0.8元，第1季的獲利就有望衝2.5元。

四大「精實」展店攻略，追求高毛利、高獲利，鼓助員工去內創業，這兩年疫情讓路易莎轉骨有成，黃銘說，全新四大精實展店攻略，是我們造求高毛利、高獲利的重點。最具突破性的，内創門市：包括幹部新創及再展，目前已經開了55家，發揮超高坪效。

校園門市開花結果，陸續在清大、台大、北醫等近30所大學學區開設門市，近30所大學學區開設市，躍居全台校園門市最多的龍頭連鎖咖啡品牌，月營收可以超過百萬，深耕未來咖啡主力消費客群。

聯名門市也發揮綜效，同時搶占台灣兩大交通網絡，掌握人流匯集的錢潮，與台北捷運攜手打造 Metrocoffee 聯名門市，如大安森林店、中山北捷旗艦店等，與高鐵合作台中市聯名門市，繳出月營收300萬元的成績。

老店新生，透過搬遷翻新、擴大營運，如台北慶城店月營收跳增三倍，從40多萬元攀升近130萬元。路易莎目前門市有548家（含籌備中），直營170家、加盟378家，也同步開創「大店帶小店」新商模、拓展「地方創生」特色門市，發展潛力無限。