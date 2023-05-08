快訊

籃球／劉錚要重返台灣打球？經紀公司回應了

金馬導演離世享年53歲 新片3月底才殺青成遺作

沒崩下去…星宇股價黑翻紅 網友嘆沒便宜可撿

路易莎啟動六大成長引擎 最快9月開出新加坡首店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
露易莎咖啡董事長黃銘賢。圖/公司提供
露易莎咖啡董事長黃銘賢。圖/公司提供

本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡（2758）今（8）日舉辦業績說明會，董事長黃銘賢表示，今年路易莎將啟動短、中、長期六大成長引擎，包括精實展店、新品亮點、運用生成式AI科技、搶攻餐食市場、智能中央工廠及海外布局等，跳躍成長可期。預估路易莎今年展店數將達70間店，今年可望突破600間門市，同時今年9、10月要開出新加坡首店，每杯定價約6-7新幣、約130元台幣，明年計畫進軍日本，美國則將先以產品如掛耳咖啡等試水溫。

黃銘賢說，全新四大精實展店攻略，是追求高毛利、高獲利的重點。最具突破性的是「內創門市」與「校園門市」。其中，「內創門市」包括幹部新創及再展，目前已經開了55家，發揮超高坪效，例如新展店以30、40坪為主，月營收卻有百萬的成績，「校園門市」也呈現開花結果，陸續在清大、台大、北醫等近30所大學學區開設門市，躍居全台校園門市最多的龍頭連鎖咖啡品牌，月營收超過百萬，且深耕未來咖啡主力消費客群。

另一方面，「聯名門市」發揮綜效，同時搶占台灣兩大交通網絡，掌握人流匯集點的錢潮，與台北捷運攜手打造Metrocoffee聯名門市如大安森林店、中山北捷旗艦店等，與高鐵合作台中聯名門市，成為來往旅人駐足地標，繳出月營收近300萬的亮麗業績，都持續拓點中。此外，「老店新生」搬遷翻新同步擴大營業，像是台北慶城店月營收跳增三倍、從40多萬攀升近130萬。

路易莎目前門市含籌備中的門市有548家，其中直營170家、加盟378家。黃銘賢說，今年的展店重心主要會在雙北，明後年將擴大中南部的布局。

路易莎今年EPS可望雙位數成長，黃銘賢表示，近期咖啡期貨已跌了一大波，從260美元一路下行，一度跌到140美元，3月淨利率從去年同期的4.7%提升到8.3%，成長幅度達76.6%。

在中央工廠方面，路易莎目前擁有一個MES智能中央餐食廠、3個烘焙廠、2個烘豆廠及2個麵包廠。除了產製路易莎集團內的產品，也開始承接代工生產的業務，如光焙若蔬食、丹生煱物、安永鲜物等，未來將成為路易莎雲廚計畫的作戰中心。

咖啡 營收

延伸閱讀

新加坡政府房市降溫措施 房地產REITs長線仍樂觀看好

路易莎2022年EPS 5.03元 每股配息3元、配息率六成

看櫻花搭捷運免塞車！上百株富士櫻「北捷紅線」沿路免費看

「開工日優惠」懶人包！ 超商咖啡買6送6、星巴克買1送1、路易莎全品項88折

相關新聞

泰山案外案 龍邦稱花蓮新天堂是爛尾樓、台開要求道歉

泰山經營權之爭持續延燒，戰火還燒到台開花蓮新天堂樂園。龍邦近日登報，直指泰山董事長詹景超要花費30億元購入「爛尾樓」新天...

2間5千萬房子遭法拍！驚見百萬黃金也要拍賣 原因曝光

根據司法院法拍屋資料顯示，北市松山區有一處1、2樓的店面與住家進行拍賣，同時標的還驚見有9條五兩黃金，黃金飾品近800克...

新樂激邀請許瑋甯擔任樂活大使 分享更輕盈蛋白質補充新食尚

「新樂激Xynergy」是注重環境永續與提供人們健康未來的新品牌，產品原料是選用節省土地與水資源的植物蛋白，且支持環境與...

台灣虎航新添台中國際航線 盧秀燕：中台灣熱情迎客

台灣邊境解封後，3月底正式迎來破百萬入境觀光客，觀光復甦力道強勁。台中市政府今(8)日宣布，成功爭取台灣虎航（6757）...

豪宅變雞肋？ 專家揭打炒房條例上路 市場三變

內政部日前預告平均地權條例打炒房修法配套子法，預計最快5月上路，天時地利不動產總經理張欣民表示，新法上路一定會對國內房市...

打炒房管住不管商 台北億級商辦前五名皆無貸款

平均地權條例修法，法人購屋管住不管商，使得商辦市場蓄勢待發。房仲業者統計今年截至目前為止，台北市至少有13筆法人購置億級...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦