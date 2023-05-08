路易莎啟動六大成長引擎 最快9月開出新加坡首店

本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡（2758）今（8）日舉辦業績說明會，董事長黃銘賢表示，今年路易莎將啟動短、中、長期六大成長引擎，包括精實展店、新品亮點、運用生成式AI科技、搶攻餐食市場、智能中央工廠及海外布局等，跳躍成長可期。預估路易莎今年展店數將達70間店，今年可望突破600間門市，同時今年9、10月要開出新加坡首店，每杯定價約6-7新幣、約130元台幣，明年計畫進軍日本，美國則將先以產品如掛耳咖啡等試水溫。

黃銘賢說，全新四大精實展店攻略，是追求高毛利、高獲利的重點。最具突破性的是「內創門市」與「校園門市」。其中，「內創門市」包括幹部新創及再展，目前已經開了55家，發揮超高坪效，例如新展店以30、40坪為主，月營收卻有百萬的成績，「校園門市」也呈現開花結果，陸續在清大、台大、北醫等近30所大學學區開設門市，躍居全台校園門市最多的龍頭連鎖咖啡品牌，月營收超過百萬，且深耕未來咖啡主力消費客群。

另一方面，「聯名門市」發揮綜效，同時搶占台灣兩大交通網絡，掌握人流匯集點的錢潮，與台北捷運攜手打造Metrocoffee聯名門市如大安森林店、中山北捷旗艦店等，與高鐵合作台中聯名門市，成為來往旅人駐足地標，繳出月營收近300萬的亮麗業績，都持續拓點中。此外，「老店新生」搬遷翻新同步擴大營業，像是台北慶城店月營收跳增三倍、從40多萬攀升近130萬。

路易莎目前門市含籌備中的門市有548家，其中直營170家、加盟378家。黃銘賢說，今年的展店重心主要會在雙北，明後年將擴大中南部的布局。

路易莎今年EPS可望雙位數成長，黃銘賢表示，近期咖啡期貨已跌了一大波，從260美元一路下行，一度跌到140美元，3月淨利率從去年同期的4.7%提升到8.3%，成長幅度達76.6%。

在中央工廠方面，路易莎目前擁有一個MES智能中央餐食廠、3個烘焙廠、2個烘豆廠及2個麵包廠。除了產製路易莎集團內的產品，也開始承接代工生產的業務，如光焙若蔬食、丹生煱物、安永鲜物等，未來將成為路易莎雲廚計畫的作戰中心。