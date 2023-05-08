新樂激邀請許瑋甯擔任樂活大使 分享更輕盈蛋白質補充新食尚

「新樂激Xynergy」是注重環境永續與提供人們健康未來的新品牌，產品原料是選用節省土地與水資源的植物蛋白，且支持環境與動物友善，「新樂激蛋白飲」透過頂尖科技萃取綠藻蛋白，同時取得「慈悅潔淨標章」驗證，特別邀請女星許瑋甯擔任樂活大使，分享輕鬆補充蛋白質的全新選擇，希望大家從飲食保養自己同時又愛護地球，打造環保新食尚。許瑋甯平時工作或是旅行時都會攜帶「新樂激蛋白飲」，幫自己快速補充體力。跟著許瑋甯一起天天新樂激，讓你每刻都發著光。

許瑋甯不僅在戲劇作品上有十分亮眼的表現，平時喜歡分享自己運動過程及享受生活的態度，同時也關注環保、環境永續的議題，與「新樂激Xynergy」品牌精神不謀而合，希望可以帶給大家全新質感的生活食尚。許瑋甯表示自己平時拍戲一定會準備「新樂激蛋白飲」在片場，運動後也喜歡喝一包蛋白飲，幫自己隨時補充體力及蛋白質，天天喝讓許瑋甯每刻都發著光。

「新樂激蛋白飲」是一款全植物性蛋白飲，嚴選頂尖生物技術培植的綠藻，萃取精華並研發獨家配方，提供人體所需優質完全蛋白。相對於其他植物性蛋白，綠藻生成時土地和水資源使用對地球都更加友善，生產過程也不做任何動物實驗，同時還取得「慈悅潔淨標章」驗證。其中的小分子蛋白質不只好吸收還可以快速補充元氣；另外內含支鏈胺基酸可以幫助肌肉修復，運動前後都很適合飲用，小小一包隨身攜帶也十分方便。口味上喝起來是微酸微甜的香檬風味，天天喝也不覺得負擔，且每包蛋白飲等同於1 包滴雞精的蛋白質+ 4顆蘋果的維生素C，不用擔心喝完會有脹氣或是長痘痘問題，一包30ml就有5g蛋白質，是輕鬆蛋白質補充的全新選擇。

5月最重要的節日母親節也即將到來，「新樂激蛋白飲」高質感外盒設計加上方便飲用的獨立包裝，喝起來酸甜口味又少負擔，比滴雞精更輕盈，幫平時辛苦的媽媽們輕鬆補充元氣，是母親節送禮的最佳選擇。歡迎上新樂激官方網站、新東陽全省門市（食品館／百貨專櫃／國道服務區／機場專櫃）、新東陽行動購及momo購物網購買「新樂激蛋白飲」。新樂激將參加5/12 - 5/15舉辦在世貿一館的國際蔬食文化節，邀請大家前來活動現場互動體驗，詳情請上新樂激官方網站查詢。