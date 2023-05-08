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台灣虎航新添台中國際航線 盧秀燕：中台灣熱情迎客

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市長盧秀燕(中)宣布，台灣虎航7月起新添台中四地五條國際航線。記者宋健生/攝影
台中市長盧秀燕(中)宣布，台灣虎航7月起新添台中四地五條國際航線。記者宋健生/攝影

台灣邊境解封後，3月底正式迎來破百萬入境觀光客，觀光復甦力道強勁。台中市政府今(8)日宣布，成功爭取台灣虎航（6757）今年7月1日起，於台中國際機場推出澳門、韓國、越南、日本4地直飛航線。

「我們準備好了！」盧秀燕表示，中台灣一起熱情迎客，盼藉由航線帶動中台灣經濟，讓世界各國旅客看見台中、看見中台灣，也看見台灣的美好。

盧秀燕表示，全球疫情解封，也是春暖花開的時節，大家要拚經濟，很高興今天台中市府與新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市等八個城市，攜手台灣虎航及觀光旅行業者共同宣布，從7月份開始，台灣虎航以台中機場為主，統一「中進中出」，將有四地五條航線復航或開通。

這五條航線開通後，對中台灣各縣市觀光旅遊將帶來振興效果，中部民眾出國也將更便利。此次開通的航線都是國人旅遊喜愛的熱門航線，包含韓國釜山、越南峴港、韓國濟州及日本名古屋航線，機票已開賣，歡迎大家把握機會購票。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，感謝台中市府及業者對台灣虎航的愛護與支持，希望透過多元航線頻繁交流，帶來更多國際觀光旅客到台中這個魅力城市，也希望能夠讓所有旅客感受到台灣虎航熱情、溫暖、真誠的服務品質。

苗栗縣副縣長鄧桂菊也說，台中市首先與台灣虎航進行「中進中出」的旅遊模式，不只讓中部民眾更便利，也讓中台灣旅遊景點被看見，吸引更多旅客，也歡迎旅遊業者將苗栗列入景點，帶領旅客來苗栗旅遊。

有關疫後兩岸團體旅遊恢復部分，盧秀燕說，疫情已解封，大家要一起拚經濟，中台灣的美好應該要被看見，同時也應該要有更多經濟成果，經濟觀光旅遊不談政治，此舉是與世界各國連接最好的方法，不論旅客從哪個國家來都竭誠歡迎，她樂觀其成。

觀旅局表示，台中國際機場為中台灣重要的入出境門戶，繼今年4月菲律賓馬尼拉首航對飛包機，7月台灣虎航將復飛澳門線定期航班，並開航韓國釜山、越南峴港、韓國濟州、日本名古屋的旅行社包機航班。

台中市坐擁山海屯豐富的觀光資源，加上「中台灣區域治理平台」串聯八縣市資源，在四方交通便捷下，可滿足旅客登山健行、都會旅遊、歷史文化、美食探訪、自行車輕旅、溫泉泡湯、田園觀光等各主題旅遊喜好。

觀旅局長陳美秀說明，台中於疫情期間持續進行觀光軟硬體整備，並透過線上線下行銷累積觀光量能，國境開放後則積極推展國際觀光，包括參與國際旅展及推介、規劃海陸空踩線團、洽談新航線拓點及重大節慶交流。

陳美秀進一步說明，例如今年2月北海道索朗祭、三重縣安濃津祭踩舞組織委員會拜會市府，洽談「台中國際踩舞嘉年華」合作交流及名古屋與台中包機事宜；日本茨城縣空港2月到訪洽談包機事宜；台中市與日本大分縣佐伯市簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」，深化雙方城市交流，強化維繫友好情誼。

此外，市府也規劃與交通部觀光局合作，參與泰國、馬來西亞、新加坡及日本國際旅展暨推廣會，持續行銷台中觀光亮點，歡迎旅客透過多元體驗方式發掘與體驗台中魅力。

觀旅局表示，此次開拓新航線是中台灣國際觀光於疫後再興的起頭，除台灣虎航直飛航線，也有「台中－韓國仁川國際機場」、「台中－越南海防市吉碑機場」、「台中－越南胡志明市新山一機場」等航線規劃中。

台灣虎航董事長陳漢銘希望帶來更多國際觀光旅客到台中這個魅力城市。記者宋健生/攝影
台灣虎航董事長陳漢銘希望帶來更多國際觀光旅客到台中這個魅力城市。記者宋健生/攝影

台灣虎航

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