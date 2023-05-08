台灣虎航新添台中國際航線 盧秀燕：中台灣熱情迎客

台灣邊境解封後，3月底正式迎來破百萬入境觀光客，觀光復甦力道強勁。台中市政府今(8)日宣布，成功爭取台灣虎航（6757）今年7月1日起，於台中國際機場推出澳門、韓國、越南、日本4地直飛航線。

「我們準備好了！」盧秀燕表示，中台灣一起熱情迎客，盼藉由航線帶動中台灣經濟，讓世界各國旅客看見台中、看見中台灣，也看見台灣的美好。

盧秀燕表示，全球疫情解封，也是春暖花開的時節，大家要拚經濟，很高興今天台中市府與新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市等八個城市，攜手台灣虎航及觀光旅行業者共同宣布，從7月份開始，台灣虎航以台中機場為主，統一「中進中出」，將有四地五條航線復航或開通。

這五條航線開通後，對中台灣各縣市觀光旅遊將帶來振興效果，中部民眾出國也將更便利。此次開通的航線都是國人旅遊喜愛的熱門航線，包含韓國釜山、越南峴港、韓國濟州及日本名古屋航線，機票已開賣，歡迎大家把握機會購票。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，感謝台中市府及業者對台灣虎航的愛護與支持，希望透過多元航線頻繁交流，帶來更多國際觀光旅客到台中這個魅力城市，也希望能夠讓所有旅客感受到台灣虎航熱情、溫暖、真誠的服務品質。

苗栗縣副縣長鄧桂菊也說，台中市首先與台灣虎航進行「中進中出」的旅遊模式，不只讓中部民眾更便利，也讓中台灣旅遊景點被看見，吸引更多旅客，也歡迎旅遊業者將苗栗列入景點，帶領旅客來苗栗旅遊。

有關疫後兩岸團體旅遊恢復部分，盧秀燕說，疫情已解封，大家要一起拚經濟，中台灣的美好應該要被看見，同時也應該要有更多經濟成果，經濟觀光旅遊不談政治，此舉是與世界各國連接最好的方法，不論旅客從哪個國家來都竭誠歡迎，她樂觀其成。

觀旅局表示，台中國際機場為中台灣重要的入出境門戶，繼今年4月菲律賓馬尼拉首航對飛包機，7月台灣虎航將復飛澳門線定期航班，並開航韓國釜山、越南峴港、韓國濟州、日本名古屋的旅行社包機航班。

台中市坐擁山海屯豐富的觀光資源，加上「中台灣區域治理平台」串聯八縣市資源，在四方交通便捷下，可滿足旅客登山健行、都會旅遊、歷史文化、美食探訪、自行車輕旅、溫泉泡湯、田園觀光等各主題旅遊喜好。

觀旅局長陳美秀說明，台中於疫情期間持續進行觀光軟硬體整備，並透過線上線下行銷累積觀光量能，國境開放後則積極推展國際觀光，包括參與國際旅展及推介、規劃海陸空踩線團、洽談新航線拓點及重大節慶交流。

陳美秀進一步說明，例如今年2月北海道索朗祭、三重縣安濃津祭踩舞組織委員會拜會市府，洽談「台中國際踩舞嘉年華」合作交流及名古屋與台中包機事宜；日本茨城縣空港2月到訪洽談包機事宜；台中市與日本大分縣佐伯市簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」，深化雙方城市交流，強化維繫友好情誼。

此外，市府也規劃與交通部觀光局合作，參與泰國、馬來西亞、新加坡及日本國際旅展暨推廣會，持續行銷台中觀光亮點，歡迎旅客透過多元體驗方式發掘與體驗台中魅力。