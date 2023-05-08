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泰山案外案 龍邦稱花蓮新天堂是爛尾樓、台開要求道歉

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
台開集團在花蓮打造「新天堂樂園」。圖／台開提供
台開集團在花蓮打造「新天堂樂園」。圖／台開提供

泰山經營權之爭持續延燒，戰火還燒到台開花蓮新天堂樂園。龍邦近日登報，直指泰山董事長詹景超要花費30億元購入「爛尾樓」新天堂樂園，掏空公司資產。對此，台開董事長邱于芸出面駁斥，強調新天堂並非爛尾樓，迄今也未曾收到任何金錢，與對方勾結掏空泰山一事，根本是無稽之談，限期龍邦必須在5月9日前發出道歉聲明，否則不排除提告。

台開去年8月因財務風暴下市後，該公司擁有的豐厚資產陸續淪至法院拍賣，在花蓮頗受歡迎的打卡景點新天堂樂園一萬坪商場，連同貨櫃屋星巴克、威秀影城等多筆店家租約，去年底一拍底價為30.2億元。

近日泰山深陷經營權之爭，市場派龍邦在登報提及「台開花蓮新天堂樂園經營不善…淪為法拍」、「(泰山董座詹景超)計畫花30億元購入陷入財務危機，並已淪為法拍的台開名下花蓮新天堂樂園土地爛尾樓」等語。

邱于芸為捍衛公司權益，昨天（5日）出面嚴厲駁斥龍邦的不實指控與低劣言論，邱于芸也三問龍邦：

一，何謂經營不善？台開名下土地淪為法拍，實由前團隊多年來錯誤政策導致，龍邦如何信口認定花蓮新天堂經營不善？

二，何故影射台開花蓮新天堂一文不值？花蓮新天堂依法院拍賣程序，一拍價格即為30.19億元，實已低於市場行情價9至9.5折。多組人馬舉手表示意願，泰山為其一，龍邦先暗指泰山與台開發生內線交易，後又何故影射台開花蓮新天堂一文不值？

三，何謂「爛尾樓」？所謂爛尾樓，乃指建築工程半途被迫停止，缺乏資金、無力完成致使停工。台開花蓮新天堂為人氣景點與地標，市場地位不容小覷。龍邦如此低劣言論，嚴重傷害台開商譽，早已構成對花蓮新天堂「誹謗」與「公然侮辱」。

對於龍邦毀壞台開商譽，邱于芸表示憤怒與遺憾。花蓮新天堂目前正積極整裝轉型，將於6月中下旬以全新樣態迎賓，面對龍邦不顧商道，恣意刊登不實內容廣告，台開無法鄉愿苟且，除依法存證外，已限期龍邦國際必須在5月9日前發出聲明與道歉，否則不排除提告。龍邦尚無回應。

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