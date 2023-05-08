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新天地4月營收較去年翻倍成長 股價大漲慶功

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

新天地（8940）公告4月合併營收1.13億元，年增117.31%，為同期新高紀錄，主要反映婚宴市場需求回升，以及新開幕的高雄承億酒店打造「萊特薇庭」婚宴館貢獻。累計新天地前四月營收來到5.29億元，年增46.91%。

新天地今（8）日反應4月營收亮眼利多，盤中股價來到25.8元，漲幅4.6%，穩居5日、月線、季線之上。新天地表示，歷經三年的疫情，受政府政策調整及逐步放寬政策，餐飲業終於迎來了曙光。回顧過去，公司在疫情期間的發展並沒有停滯，而是積極調整步伐，不但投入資金改造既有的店面，打造精緻化的宴會，並對北區店營業樓層重新評估，規劃利用率偏低的2樓，在去年11月推出高貴不貴的葵法式鐵板燒。

新天地表示，新品牌樂葵法式鐵板燒，主打高CP值的無菜單料理，由主廚將各式頂級新鮮食材發揮巧思，將不同食材重新組合，開幕以來，每天滿座率皆達九成以上，為公司未來展開新的餐飲契機。

此外，新天地繼台中市萊特薇庭飯店式宴會廳經營模式的成功，在高雄承億酒店設立婚宴會館，自3月正式營運以來，接單表示暢旺，訂單能見度已達明年底，可望能在後疫情階段提升整體集團績效。

新天地近年因考量少子化、結婚對數減少的社會趨勢，再加上台中地區宴席市場供給日益飽和，開始於台灣各主要都會區尋找合適場地設立新營業據點，最近幾年於北部增設雅悅南港館，南部增設雅悅台南館，在彰化增設唯愛庭園。

為多角化經營，去年嘗試在北部推出新品牌樂葵法式鐵板燒，高貴不貴的精緻餐飲瞬時帶入量能，今年挾萊特薇庭成功模式入駐高雄市坐擁圖書館特區的承億酒店9-11樓經營宴會廳，更是高度聚焦南部地區的視線。

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