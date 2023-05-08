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平均地權將上路 法人熱買這產品、第1季已13筆
台灣房屋表示，平均地權條例修法，法人購屋管住宅不管商用，大型商辦市場蓄勢待發。截至目前為止，台北市至少有13筆法人購置億級商辦的交易，其中總價最高的是「裕融企業」，以約8.8億元買下大安區敦化南路二段的「裕隆大樓」12、14、16樓共九戶約8百坪。
總價居次是同路段上的「敦南摩天大樓」，由「可成科技」以約4.7億元買下24樓兩戶及3樓部分產權，共454坪，總價最高的前五名交易全數採無貸款買進。
13筆交易中，內科商辦就佔了5筆，平均單價約57~68萬，單價約是大安區商辦的半價。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，市區商業發展早，中古商辦多，包括站前商圈、中山北路和敦化南、北路商圈，商辦屋齡大多30年以上，也陸續進入都更、危老的重建階段，導致商辦更加稀缺。
因此近年不少企業主將目光轉向內湖、南港，不僅大樓屋齡較輕，樓地板面積也較大，可滿足規劃企業總部需求，且目前捷運西湖、港墘站一帶，中古商辦單價約在6、7字頭，因此吸引大型企業砸重本買下做自用或置產規劃。
第一建經研究中心副理張菱育分析，平均地權條例修正草案即將上路，對於私法人購屋採取許可制，但是「管住不管商」，因此觀察發現，今年許多私法人將置產目光，從豪宅轉向商用不動產，且在精華地段租金不斷上漲的情況下，精華區老商辦更具保值特性，不僅可自用或投資收租，未來還有都更危老的重建機會，吸引買家積極進場。
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