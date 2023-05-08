史上最大法拍登場 底價162億超越信義最貴停車場

根據台灣金服公告，昔日有「面板五虎」之稱的華映，在2019年宣告破產並下市，近期有三宗房產遭法拍，包括龍潭廠、楊梅廠、楊梅廠外籍宿舍，總底價224.24億元，其中最大筆的龍潭廠將在周三（10）日法拍，一拍底價高達162.35億元，一舉超越先前「全國最貴停車場」的信義計畫區D3土地，由於金額龐大，也是拍賣歷史上最高總價法拍。

根據寬頻房訊調查，累計華映累積有三宗房產遭法拍，除龍潭廠外，目前楊梅廠、楊梅廠外籍宿舍在三拍前，因延緩而暫停拍賣，龍潭廠則於5月10日一拍，建物總坪數為13萬2263.14坪，不動產底價為162億3584萬元，保證金則為32億4717萬元。

中華映管成立於1971年，曾是全球重要的顯示器製造廠和面板五虎之一，成立初期由大同公司林挺生擔任董事長，亦是大同公司重要的轉投資事業，不過後續由於擴充速度趨緩，無法趕上業界廠商，又得背負映像管廠的折舊損失，長期業績不振下，在2018年爆發財務危機，最終於2019年下市，2022年因不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務，經桃園地方法院正式裁定宣告破產。

寬頻房訊公關徐華辰表示，預期龍潭廠這筆一拍被拍出去的難度較高，主要是有四大原因，第一是通常會參與投標的都是同業居多，在競爭者有限的狀況下，準買方可以等到後面拍次再出手。

再來，此次拍賣僅有建物加土地，相關設備並不在拍賣範圍內得標人後續等在跟破產管理人協商處理，不論是要買斷或搬遷，勢必會再衍生出額外的金額。