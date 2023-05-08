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電巴國家隊上線 供應鏈喊衝

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
華德動能。記者林佩均／攝影
華德動能。記者林佩均／攝影

電巴國家隊上線，供應鏈喊衝。電動巴士國家隊龍頭「成運巴士」今年預計交出388輛電巴，明年上看千輛，四到五年內接單規模有望衝到2萬輛，供應鏈包括東元（1504）、台塑、緯創、義隆等數十家台廠，其中，電巴馬達採用東元自製馬達，等於「心臟」國產國造，具國際競爭力。

東元近日證實指出，旗下開發出國內首創自主研發、設計、製造的SiC（碳化矽）高功率直驅電動車用驅動器整合電動巴士動力系統，將在國內市場大展身手，下半年放量出貨。

目前台灣前兩大電動巴士車廠華德動能及成運巴士，皆已使用東元電動車動力系統，且完成國產化電動巴士認證，首批DMIT（設計製造在台灣）電動巴士動力系統已交付客運業者，即將投入路線營運，新接獲成運巴士訂單也將在今年開始出貨。

成運上周五（5日）在總統府秘書長林佳龍、總統府資政沈榮津、經濟部長王美花等多位官員的共同觀禮下，啟動全台首座電動巴士產業園區工程，該園區將成為非紅色供應鏈最大電動巴士廠，未來四到五年內，該基地一年可望接下2萬輛電動巴士訂單。

今年生產目標方面，成運總經理吳忠錫指出，有三個部分將在今年分批交車，包括249輛示範型計畫電巴、39輛一般型電巴，另外，9月起可望每月量產25輛、共100輛電動巴士，今年將交388輛，明年出貨預估700輛起跳，並可望上看千輛。

據了解，全台第一座電動巴士產業園區位於彰化二林中科園區，主要投資者是老牌巴士大廠成運汽車，而成運背後的大股東也都大有來頭，除了電子大廠緯創、國泰私募基金，還有大同。供應鏈合作對象則除了上述大廠外，還有包括台塑、東元等47家企業。

成運董事長吳定發表示，看好全球電動巴士需求湧現，最快可於2026年時取得一年2萬輛的訂單，台灣整體供應鏈產值並可望推升至5,000億元。

至於國際合作方面，成運投入二林電巴產業雲區，主要是電動巴士產業前景看好，除了政府政策鼓勵外，成運已與日本、新加坡、印度相關業者簽約合作，未來可望成為最快整車外銷，而且帶動國內相關業者。

吳定發指出，政府推動示範型計劃奠定台灣電動巴士產業基礎，到今年7月15日前成運將有350輛電巴在全台營運，目前成運正在與緯創、大同、東元、台塑、義隆、公信電子、寶錄、飛宏、旭隼、格斯科技、輝創、起而行等47家業者對接中，也已經與新加坡陸路交通管理局簽訂協定，將用最快速度進入新加坡市場。

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