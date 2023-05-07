在友航滯留日本新聞聲中 長榮航空全球首架787-10星空聯盟塗裝亮相

長榮航空（2618）第8架787-10客機今(7)日下午2點飛抵台灣桃園國際機場，此架國籍編號B-17812新機為全球首架星空聯盟塗裝的波音787-10客機，於美東時間5日上午(台北時間5日晚間) 在美國南卡羅來納州波音工廠交付，經整備並添加永續航空燃油後，由南卡羅來納州查爾斯頓機場直飛桃園機場，飛航時間約17小時。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空加入星空聯盟今年入盟10週年；此次運用新機交付的機會，將一架全新波音787-10以星空聯盟專屬塗裝展現，並添加永續航空燃油，象徵長榮航空與星空聯盟成員航空公司緊密合作，以及持續邁向2050淨零碳排目標。

孫嘉明總經理進一步表示：長榮航空加入星空聯盟10年以來，透過星盟聯合採購、系統共同開發及資源共享，不斷提升各項軟硬體設備，以滿足旅客的需求；此外，透過星空聯盟航網遍佈世界184個國家、超過1,200個機場的優勢，以及旅客對於星空聯盟品牌的信任度，更有助於公司開發全球商旅市場，長榮航空近10年來在全球國際企業合約客戶成長近10倍，每年可增加約5%的客運營收。

使用永續航空燃油 (SAF) 是航空產業最關鍵的減碳做法之一，其較一般航空燃油減少約8成碳排放量，現階段全球永續航空燃油產量有限，且價格約為一般航空燃油的4倍。

長榮航空於此次飛渡航程中，特別添加30%的永續航空燃油，可以減少約70,000公斤碳排放量，本航班為長榮航空首度執行永續航空燃油飛行作業，亦為國籍航空添加比例最高的航班，象徵長榮航空邁向淨零碳排放的決心。