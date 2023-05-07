全台第一座電動巴士園區在二林動土 產值上看五千億

成運二林電動巴士園區今天在彰化縣二林中科園區舉行動土典禮，成運汽車董事長吳定發表示，這不僅是全台灣第一座電動巴士園區，也是全亞洲，地緣政治下大陸以外的最大電動巴士專業園區，是建立全球電巴主要供應鏈的第一步，未來希望能創造5千億的電動巴士產值，讓電巴國產化，更放眼國際。

成運汽車二林電巴園區今天在吳定發、彰化縣長王惠美、總統府秘書長林佳龍、總統府資政沈榮津、經濟部長王美花、交通部政務次長陳彥伯、立委謝衣鳯、立委黃秀芳、彰化縣議會議長謝典林、國科會副主委陳宗權等人主持下，一起舉行動土典禮。

吳定發表示，因政府推動電動巴士國產政策，讓成運成為電動巴士國家隊，國產供應鏈從各方快速且全面性投入，包括緯創、大同、東元，台塑、輝創、義隆、寶錄、公信，飛宏、旭準、起而行、格斯等，將與成運一起攜手共創淨零轉型，今年7月15日前成運也將有350輛電巴在全台營運 。

吳定發說，今天國外主要供應鏈日本東芝Toshiba主管也特地從日本來台，代表雙方在電巴園區的電池方面展開緊密合作；還有日本兩備公司代表也到場，將與成運一起攜手前進日本市場。

王惠美表示，吳定發董事長非常有智慧，選擇彰化作為全台灣第一座電動巴士產業園區，彰化縣是傳產重鎮，尤其80%汽車零組件都是在彰化就可生產，也可達到淨零碳排目標。

王惠美說，隨著中央的綠能政策，相信電動巴士產業能夠立足彰化，放眼天下，今年對彰化而言，也是電動巴士元年，目前已有電動巴士34輛。隨著彰化綠電的發展，非常適合企業前來彰化投資，呼籲還沒進駐彰化的企業要快點進駐，未來綠能產業群聚，經濟效益會更大。她也趁機向林佳龍及王美花喊話，二林中科園區已逐步發展，希望二林彰南捷運能夠盡速審核，否則屆時會如同內湖科學園區與新竹科學園區有塞車的狀況，導致民眾交通不便。

交通部政務次長陳彥伯表示，希望電巴能國產化，讓電巴的關鍵零組件能在台灣落地生根，目前已有二家車廠、二款電巴生產出來，已實現電巴國產化目標，目前已投入643億元，將在2030年全面電動化，並將在2050年達到淨零排放目標，電動巴士期望達到35%比例，約4000部的目標，而在今年年底電巴已能達到2300部。

成運公司投資中科二林園區，占地20公頃，建廠投資18到25億元，預計第一期在2024年完工後，提供給鄉親900個工作機會，結合上下游供應鏈與自動化的智慧生產線，年產量KD件2萬輛，與CBU整車6千輛。

王美花表示，不僅要把電巴供應鏈帶起來，未來讓電巴代替燃油車，對於城市的空汙與減碳都很重要，所以電巴要不斷增加在都市行走的量。