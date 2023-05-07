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星宇航空日本滯留JX1801 將於日本當地時間13:20起飛

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

星宇航空今日表示，5月6日JX803東京-台北航班，原訂於日本時間下午4:10起飛返台，由於該航機於抵達東京成田機場後，航機指示燈顯示異常，星宇航空依規定進行航機檢查，航機於日本時間晚間6:13檢查完成，準備起飛，但昨日成田機場受到側風影響，太多航機等待起降，以至於JX803遲遲無法得到起飛許可，導致飛航組員屆臨超時問題，雖緊急自台北安排兩名機師搭機趕往東京，然因成田機場已達宵禁時間，禁止航班起降，並禁止當班旅客清關離開機場，故只能安排旅客於機場候機室過夜，提供睡袋、點心及瓶水等。

為使該班機旅客能儘速返台，星宇航空已將部分旅客簽轉他航，並於清晨4:00調度一架A321飛渡東京以接回旅客。該班機已於日本時間7日早上8:15抵達成田機場，目前旅客已登機，等待後推起飛。

原執行此航班任務之A350航機，以及因前日JX800延誤而尚滯留於成田之另一架A350，因組員執勤時數問題無法載客返台，為將後續影響其他航班之程度降至最低，星宇航空緊急調派4名連同董事長張國煒在內之A350機長，連夜搭乘外家航空前往成田機場，駕駛兩架A350於日本時間上午約9:00起飛返台。

星宇航空對於此次航班延誤深感抱歉，JX803之旅客將全額退票，並全力協助後續行程事宜，同時內部也將全面深刻檢視本次事件之處置措施。

機場 星宇航空 日本

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