獨家／星宇旅客機場過夜事件 民航局8日將約談星宇

星宇航空（2646）因航班旅客併班問題，導致JX803東京飛台北的航班機組員工作超時無法起飛，後又因日本東京成田機場過午夜起宵禁，致使全機300名旅客睡在成田機場三個候機室，旅客抱怨連連，交通部民航局獲悉後，決定明（8）日約談星宇航空高層主管，請其說清楚整個事件的發生經過，若有違反民航法相關規定，將會給予處分。

星宇航空董事長張國煒今日凌晨搭廉航班機趕赴東京，親自向滯留機場旅客致歉，有旅客說張國煒說抱歉次數有20次，他並當場宣布所有旅客機票會全額退費，以星宇台北東京來回機票1.9萬元計算，這次被滯留的旅客約有300位，星宇損失金額達570萬元，但此一事件使其商譽嚴重崩壞，後續損失恐難以估算。

民航局官員今日表示，從媒體上獲悉星宇航空在日本航班出現狀況，導致飛機無法順利返回台灣，不但讓旅客滯留機場過夜，還有旅客表示沒有給水、給食物，航空公司班機出現狀況，就應該向旅客說明原因，然後給水、給食物、安排住宿，這都是很基本的動作，不解星宇為何沒有處理好。

官員說，民航局標準組教官已在蒐集資料，明日約談星宇時，會請星宇說明風切致使飛機轉降名古屋的過程、操作是否符合SOP？星宇說東京飛回台灣的班機有燈號異常問題，同樣會調查燈號出了什麼問題，檢修過程是否有符合規定？還會請他們說明為何要併班？這是否是班機嚴重延誤的主因。

而有媒體指稱星宇機師說不知道東京成田機場有宵禁規定，官員認為，這應該不可能，因為機師要飛航的目的地機場，都會事先知道該機場所有規定，所以這一點也會請星宇釐清，如果是星宇有申請要飛航，塔台同意了，後來又反悔不准的話，那就跟宇星宇無關，這一點也會確實調查清楚。

另外，旅客向星宇航空董事長張國煒抱怨在機艙裡「關」了四個小時，民航局官員直呼「怎麼會這樣？」，應該早點向旅客說明航機狀況和盡快安排旅客飲水、食物和住宿問題，讓旅客待在機艙裡四個小時實在是很少見的，這一點也會請星宇說請清楚。