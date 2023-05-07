快訊

彰中、建中臉書匿名版也淪陷？ 「納粹」符號貼文連環爆

星宇出包 張國煒凌晨急赴日「我也不希望再砸鍋我真的很怕」

一口氣灌1公升牛奶沒用！營養師教如何正確補鈣：還要曬太陽

獨家／星宇旅客機場過夜事件 民航局8日將約談星宇

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
星宇航空董事長張國煒今日凌晨搭廉航班機趕赴東京，親自向滯留機場旅客致歉。記者楊文琪／攝影
星宇航空董事長張國煒今日凌晨搭廉航班機趕赴東京，親自向滯留機場旅客致歉。記者楊文琪／攝影

星宇航空（2646）因航班旅客併班問題，導致JX803東京飛台北的航班機組員工作超時無法起飛，後又因日本東京成田機場過午夜起宵禁，致使全機300名旅客睡在成田機場三個候機室，旅客抱怨連連，交通部民航局獲悉後，決定明（8）日約談星宇航空高層主管，請其說清楚整個事件的發生經過，若有違反民航法相關規定，將會給予處分。

星宇航空董事長張國煒今日凌晨搭廉航班機趕赴東京，親自向滯留機場旅客致歉，有旅客說張國煒說抱歉次數有20次，他並當場宣布所有旅客機票會全額退費，以星宇台北東京來回機票1.9萬元計算，這次被滯留的旅客約有300位，星宇損失金額達570萬元，但此一事件使其商譽嚴重崩壞，後續損失恐難以估算。

民航局官員今日表示，從媒體上獲悉星宇航空在日本航班出現狀況，導致飛機無法順利返回台灣，不但讓旅客滯留機場過夜，還有旅客表示沒有給水、給食物，航空公司班機出現狀況，就應該向旅客說明原因，然後給水、給食物、安排住宿，這都是很基本的動作，不解星宇為何沒有處理好。

官員說，民航局標準組教官已在蒐集資料，明日約談星宇時，會請星宇說明風切致使飛機轉降名古屋的過程、操作是否符合SOP？星宇說東京飛回台灣的班機有燈號異常問題，同樣會調查燈號出了什麼問題，檢修過程是否有符合規定？還會請他們說明為何要併班？這是否是班機嚴重延誤的主因。

而有媒體指稱星宇機師說不知道東京成田機場有宵禁規定，官員認為，這應該不可能，因為機師要飛航的目的地機場，都會事先知道該機場所有規定，所以這一點也會請星宇釐清，如果是星宇有申請要飛航，塔台同意了，後來又反悔不准的話，那就跟宇星宇無關，這一點也會確實調查清楚。

另外，旅客向星宇航空董事長張國煒抱怨在機艙裡「關」了四個小時，民航局官員直呼「怎麼會這樣？」，應該早點向旅客說明航機狀況和盡快安排旅客飲水、食物和住宿問題，讓旅客待在機艙裡四個小時實在是很少見的，這一點也會請星宇說請清楚。

官員表示，日本航機事件凸顯星宇的應變能力不足，處理方式也亟需改進，約談後若發現星宇違反民航法相關規定的話，會依法給予處分。官員也認為，星宇目前機隊數量還不夠，一架飛機出現狀況，就會影響到後面的航班，這一點星宇應該要注意。

星宇航空班機在日本狀況不斷，交通部民航局決定明（8）日約談星宇航空高層主管，請其說清楚事件發生經過，若有違反民航法相關規定，將會給予處分。記者楊文琪／攝影
星宇航空班機在日本狀況不斷，交通部民航局決定明（8）日約談星宇航空高層主管，請其說清楚事件發生經過，若有違反民航法相關規定，將會給予處分。記者楊文琪／攝影

星宇航空 日本 航班

延伸閱讀

張國煒十年前批廉航虛榮「延誤沒東西吃」 網酸：打臉自己了

創立時沒有海運支撐！張國煒不憂心外界對星宇3質疑 唯獨這事令他燒腦

張國煒砲轟桃機第三航廈規劃 王國材：他愛講話我不在意

張國煒批台灣落後新加坡 侯友宜：台灣真的要急起直追

相關新聞

星宇航空旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光 張國煒現身

星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。PTT網友紛紛貼出旅客在航廈席地而睡的畫面，只見滿地睡袋，相當狼狽...

星宇出包 張國煒凌晨急赴日「我也不希望再砸鍋我真的很怕」

星宇航空昨天日本航班嚴重出包，造成數百名旅客夜宿機場管制區打地鋪，星宇航空董事長張國煒今天凌晨緊急搭乘捷星航空班機抵達成...

星宇航空延誤致歉並承諾來回全額賠償 派機先載188人返台

星宇航空昨赴日班機JX800因當地側風太強無法降落，致返台的JX801延遲，又因後一班機JX803警示燈顯示異常，接連造...

傳成田擬「開特例」准飛 星宇航空：雙方未達成協議

星宇航空延誤事件延燒，傳星宇航空董事長張國煒向乘客表示，成田機場因強風關係擬「開特例」，讓星宇能在日本時間今天凌晨0點3...

明知趕不上！部落客分析「星宇延誤」時間軸 3大錯誤決策釀禍

星宇航空JX800航班原訂昨（6）日中午12點45分抵達東京成田機場，結果因為遇到怪風不斷延誤，甚至連帶影響後續航班。對此，旅遊部落客傑西大叔在臉書發文，分析星宇航空這次的延誤事件時間軸，並點出三大錯誤決策。

困機上8小時！星宇機艙內畫面曝光 大媽爆氣：我會說監禁我喔

星宇航空JX800航班原訂昨（6）日中午12點45分抵達東京成田機場，結果因為遇到怪風不斷延誤，甚至連帶影響後續航班。今日一名網友在臉書上傳一段影片，有名大媽情緒失控朝著空服員大罵，揚言「我會說監禁我喔，我等一下會聯絡記者喔」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦